Trump via in anticipo dal G7 per occuparsi di Iran

Per Trump le organizzazioni multilaterali sono un ostacolo più che un'opportunità. Questo potrebbe aver facilitato la decisione di lasciare il G7 con un giorno di anticipo. Me ne vado per ovvie ragioni, sintetizza il presidente. Deve essere a Washington per seguire gli sviluppi della crisi in Medio Oriente, spiega la Casa Bianca. Il Consiglio di sicurezza nazionale viene convocato nella Situation Room prima ancora che il presidente si imbarchi. America First significa anche che l'Iran non deve avere la bomba nucleare tuona Trump su Truth. Poco prima in un post, un'esortazione inquietante, dovrebbero tutti evacuare Teheran subito. Alcuni lo interpretano come il preludio di un attacco, ma Washington smentisce. Il Presidente vuole il negoziato, ma intanto lascia che i missili israeliani mettano Teheran sotto pressione, indebolendo il regime in vista di eventuali negoziati. Attraverso i mediatori regionali, Teheran avrebbe chiesto a Washington di favorire una tregua mentre s'affaccia l'ipotesi di un crollo del regime, per via dei raid e della propria intrinseca debolezza. Ipotesi sempre più discussa nelle chiacchiere di corridoio. Gli iraniani avrebbero dovuto trattare quando potevano, nota Trump, ma credo che ora firmerebbero un accordo sul nucleare e farebbero bene. Prima di aggiornare l'agenda, il Presidente aveva detto che le parti volevano un'intesa e che non appena fosse Washington la semplice firma dell'accordo commerciale con Londra, già sostanzialmente raggiunto in passato, basta a giustificare la visita in Canada di Trump e a considerarla conclusa. E pazienza se il presidente ucraino Zelensky avrebbe dovuto incontrare quello americano proprio oggi. Trump esclude per il momento nuove sanzioni contro la Russia e critica nuovamente la decisione di espellere Putin dal G8, dopo l'invasione della Crimea. Federico Leoni, di espellere Putin dal G8, dopo l'invasione della Crimea.