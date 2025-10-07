Trump: vicini ad accordo senza precedenti

00:00:49 min
|
1 giorno fa
Lituania, esercitazione di evacuazione civili a VilniusLituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
mondo
Lituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
00:01:00 min
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporaliMaltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
mondo
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
00:01:01 min
| 1 ora fa
mondo
Veggie burger, divieto uso termine votato dal Parlamento Ue
00:01:00 min
| 1 ora fa
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre mortiAttacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
mondo
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 mortiMadrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
mondo
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamoZoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
mondo
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa SedePapa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
mondo
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
00:18:24 min
| 3 ore fa
mondo
Papa: in 60mila a Udienza Generale, anche via Conciliazione
00:01:36 min
| 4 ore fa
India, frana colpisce autobus: 15 mortiIndia, frana colpisce autobus: 15 morti
mondo
India, frana colpisce autobus: 15 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israelianaFlotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
mondo
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
00:01:47 min
| 5 ore fa
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da IsraeleFlotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
mondo
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
00:00:50 min
| 5 ore fa
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notteGaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
mondo
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT0810008
ERROR! SRV UDIENZA PAPA
