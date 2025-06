Trump vieta l’ingresso da 12 Paesi e blocca visti Harvard

Mercoledì 4 giugno Trump ha firmato un proclama che vieta l’ingresso negli USA ai cittadini di 12 Paesi ritenuti a rischio terrorismo. Le restrizioni, si legge nella nota diramata dalla Casa Bianca, si applicano sia ai migranti, sia ai non migranti. Lo stesso giorno Trump ha anche sospeso i visti per studenti stranieri diretti ad Harvard, accusando l’ateneo di legami con potenze ostili. L’ateneo accusa Trump di aver agito per ritorsione politica. Trump ha detto di aver maturato l'idea dopo l'attacco anti-semita avvenuto a Boulder, in Colorado. La misura entrerà in vigore il 9 giugno. Il Venezuela, intanto, ha avvertito i propri cittadini che viaggiare negli Stati Uniti equivale a correre un "grande rischio".