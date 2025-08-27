Truppe russe entrano nella regione di Dnipro

00:02:08 min
|
1 ora fa

Mentre la diplomazia resta ferma e un cessate il fuoco appare ancora lontano, la pressione militare in Ucraina continua a crescere. Vittime si registrano a Kherson nell'Ucraina meridionale, mentre raid hanno colpito anche Sumy, Kharkiv e Pokrovsk, porta d'accesso al Donbass. Nel nord-est del paese, almeno 100mila famiglie sono senza elettricità, denuncia su X il presidente Volodymyr Zelensky. Kiev risponde intensificando attacchi mirati con droni, contro gli impianti petroliferi russi, con una strategia chiara, colpire l'industria che finanzia la guerra e spingere Putin verso una tregua. Intanto però l'avanzare dei russi al fronte, rischia di ridisegnare la mappa della guerra. Kiev conferma infatti che le truppe russe hanno varcato per la prima volta, i confini della regione di rimasta al riparo dei combattimenti. Mosca aveva rivendicato per tutta l'estate di essere entrata nell'area, nel tentativo di spingersi più a ovest, partendo dal Donetsk. Ora la perdita di due villaggi al confine con quella regione segna un nuovo capitolo del conflitto, l'allargamento del fronte in una zona che ospita la terza città più grande del paese. Hub logistico cruciale per i rifornimenti verso il Donbass. La regione di Dnipro non è tra quelle rivendicate formalmente dal Cremlino, ma potrebbe costituire uno dei cosiddetti fronti secondari, con un duplice obiettivo, aumentare la pressione militare su Kiev e acquisire territori utili in eventuali negoziati, come ipotizzato nello scambio di territori, discusso durante l'incontro in Alaska, Tra Donald Trump e Vladimir Putin. Ora, se la Russia riuscisse a consolidare la propria presenza nella regione di Dnipro, le linee di approvvigionamento ucraine verso il fronte a est potrebbero essere compromesse, spingendo il conflitto sempre più verso l'interno del paese. Per Kiev questo significherebbe disperdere risorse già limitate e affrontare un ulteriore colpo al morale nazionale. Chiara Boletti, Sky TG 24.

Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in MediorienteTimeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in Medioriente
mondo
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in Medioriente
00:31:24 min
| 51 minuti fa
Sparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermatoSparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermato
mondo
Sparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermato
00:01:25 min
| 1 ora fa
Timeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflittoTimeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflitto
mondo
Timeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflitto
00:23:12 min
| 1 ora fa
Frana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersiFrana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersi
mondo
Frana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersi
00:01:00 min
| 2 ore fa
Trump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e KelceTrump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e Kelce
mondo
Trump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e Kelce
00:00:25 min
| 2 ore fa
Scoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anniScoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anni
mondo
Scoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anni
00:01:00 min
| 2 ore fa
India, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersiIndia, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersi
mondo
India, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersi
00:01:00 min
| 3 ore fa
Incendi in Spagna: persi un milione di ettari in EuropaIncendi in Spagna: persi un milione di ettari in Europa
mondo
Incendi in Spagna: persi un milione di ettari in Europa
00:00:20 min
| 3 ore fa
ERROR! FL SPAGNAERROR! FL SPAGNA
mondo
Tomatina, festa di pomodori a Buñol con bandiere palestinesi
00:01:00 min
| 3 ore fa
India, edificio crolla a Madhopur a causa dei monsoniIndia, edificio crolla a Madhopur a causa dei monsoni
mondo
India, edificio crolla a Madhopur a causa dei monsoni
00:00:17 min
| 5 ore fa
ERROR! ESTR. MELONI UEERROR! ESTR. MELONI UE
mondo
Meloni: "Ue condannata a irrilevanza geopolitica"
00:00:16 min
| 5 ore fa
Australia, scuolabus si schianta: morta una bambinaAustralia, scuolabus si schianta: morta una bambina
mondo
Australia, scuolabus si schianta: morta una bambina
00:01:00 min
| 6 ore fa
