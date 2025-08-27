Truppe russe entrano nella regione di Dnipro

Mentre la diplomazia resta ferma e un cessate il fuoco appare ancora lontano, la pressione militare in Ucraina continua a crescere. Vittime si registrano a Kherson nell'Ucraina meridionale, mentre raid hanno colpito anche Sumy, Kharkiv e Pokrovsk, porta d'accesso al Donbass. Nel nord-est del paese, almeno 100mila famiglie sono senza elettricità, denuncia su X il presidente Volodymyr Zelensky. Kiev risponde intensificando attacchi mirati con droni, contro gli impianti petroliferi russi, con una strategia chiara, colpire l'industria che finanzia la guerra e spingere Putin verso una tregua. Intanto però l'avanzare dei russi al fronte, rischia di ridisegnare la mappa della guerra. Kiev conferma infatti che le truppe russe hanno varcato per la prima volta, i confini della regione di rimasta al riparo dei combattimenti. Mosca aveva rivendicato per tutta l'estate di essere entrata nell'area, nel tentativo di spingersi più a ovest, partendo dal Donetsk. Ora la perdita di due villaggi al confine con quella regione segna un nuovo capitolo del conflitto, l'allargamento del fronte in una zona che ospita la terza città più grande del paese. Hub logistico cruciale per i rifornimenti verso il Donbass. La regione di Dnipro non è tra quelle rivendicate formalmente dal Cremlino, ma potrebbe costituire uno dei cosiddetti fronti secondari, con un duplice obiettivo, aumentare la pressione militare su Kiev e acquisire territori utili in eventuali negoziati, come ipotizzato nello scambio di territori, discusso durante l'incontro in Alaska, Tra Donald Trump e Vladimir Putin. Ora, se la Russia riuscisse a consolidare la propria presenza nella regione di Dnipro, le linee di approvvigionamento ucraine verso il fronte a est potrebbero essere compromesse, spingendo il conflitto sempre più verso l'interno del paese. Per Kiev questo significherebbe disperdere risorse già limitate e affrontare un ulteriore colpo al morale nazionale. Chiara Boletti, Sky TG 24.