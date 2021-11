Turchia, crisi economica per la svalutazione della lira

Mai così in basso da anni, la lira turca è crollata del 10% martedì, facendo registrare il record più basso rispetto al dollaro dal 2018, toccando le 13 lire contro 1 dollaro. Una svalutazione del 40% ... inizio anno, la situazione ha fatto allarmare le banche che hanno interrotto le transazioni con valute estere, mentre la popolazione vede gli stipendi dimezzarsi. L'ultima svalutazione della lira di martedì, è avvenuta dopo la dichiarazione del Presidente Erdogan di volere continuare a tagliare i tassi d'interesse e vincere una guerra economica che sarebbe in atto, secondo lui, contro la Turchia, ostinandosi a difendere la sua politica contro molti teorici e promettendo un futuro migliore alla sua popolazione. L'economista dell'Università di Marmara di Istanbul, Burak Arzova, cerca di fare il punto. Anche se la popolazione soffre, non ci sono solo contrari, alcuni commercianti appoggiano la mossa economica di Ankara e difendono il loro Presidente. Ma la caduta a picco della lira e l'aumento dell'inflazione di un 20% annuo, pesa molto sulla popolazione e sull'economia della Turchia, la quale rischia di peggiorare nonostante le promesse del Governo.