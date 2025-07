Violenti incendi hanno minacciato abitazioni a Hatay, in Turchia, la sera del 30 giugno. Secondo il governatore Mustafa Masatli, almeno 20 case sono state evacuate. Le autorità riferiscono di oltre 50.000 sfollati in cinque regioni, di cui 42.000 a Izmir. Canadair e elicotteri in azione. Gli incendi sono favoriti dalle estati sempre più calde e secche legate ai cambiamenti climatici.