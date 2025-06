Tutte le cause contro l'amministrazione Trump

Sì, i tribunali americani sono stati, probabilmente, uno dei pochi ostacoli fino ad adesso, per Donald Trump per attuare la propria agenda. In molti casi ci sono state delle sentenze. Pensate che 40 ordini esecutivi hanno subito un'ingiunzione, cioè sono stati sospesi, dai tribunali, cosa che non potrà più accadere secondo la Corte Suprema. Andiamo proprio a contare gli ordini esecutivi che sono stati bloccati parzialmente o completamente dalle Corti federali o distrettuali, 97 secondo l'Associated Press, 66 invece sono rimasti in vigore, 75 sono in attesa di giudizio. Dicevamo un'ondata di cause che sono arrivate in tribunale, 300 cause contro ordini esecutivi o atti dell'amministrazione Trump dopo cinque mesi, è un vero e proprio record. Andiamo anche a notare quali sono stati gli ambiti, i settori, le decisioni, che sono più state colpite da sentenze a sfavore per la Casa Bianca, soprattutto l'immigrazione e i diritti civili e poi a seguire il taglio dei fondi federali e le azioni del Doge in cui collaborava Elon Musk finché era anche lui membro dell'amministrazione americana. Ma concentriamoci sulla Corte Suprema, appunto, perché è interessante andare a vedere questo grafico che parla da sé. Circa 40 richieste urgenti che sono richieste processuali che sono arrivate dalla Casa Bianca per andare a risolvere delle diatribe in corso, questo è il ritmo annuale che per adesso ha tenuto la seconda amministrazione Trump. Sono 19 in cinque mesi, quindi se andasse avanti così arriveremo a un ritmo di 40 all'anno ben più delle 5 di Joe Biden, 19 in quattro anni, più del primo mandato Trump. Molto più dei mandati tra Bush Junior e Obama quando furono richieste, sostanzialmente, otto in 16 anni di questi atti. Interessante andare a notare alla Corte Suprema come poi sono andate a finire queste queste richieste, 11 a favore, mentre solo 2 contro. .