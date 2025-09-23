Tutte le incursioni aeree in Europa delle ultima settimane

Le incursioni sono state numerose in buona parte attribuibili ai russi, anche se forse le ragioni possono essere ancora discusse, negli ultimi casi invece di Copenaghen e Oslo, non abbiamo ancora informazioni sulla provenienza dei droni. Tutto è partito il 9/9, due settimane esatte fa con 19 droni russi nei cieli polacchi per diverse ore, tre sono stati abbattuti, tra l'altro anche missili della contraerea polacca, in un caso un missile è caduto su una fattoria, non ci sono state vittime. Poi passiamo all'incursione di un drone russo in Romania, sui cieli della Romania per 50 minuti, anche qua due F16 rumeni si sono alzati in volo per intercettarlo, non l'hanno colpito perché poi è tornato nello spazio aereo ucraino, si trattava dell'area sul Danubio, sostanzialmente tra Romania e Ucraina. I 3 caccia russi, MIG sui cieli dell'Estonia intercettati in questo caso, da due F35 italiani con un'incursione lunga di 12 minuti, non è la prima volta che i caccia russi entrano nello spazio aereo NATO e poi appunto quest'ultimo caso sugli aeroporti di Oslo e Copenaghen, su cui però non sappiamo ancora i dettagli. In realtà non è la prima volta e non è il primo periodo in cui, per esempio gli aeroporti vengono colpiti da sciami di droni e i voli vengono ridirezionati e gli aeroporti chiusi. Il caso più noto è quello di Gatwick a Londra a dicembre 2018, con decine di migliaia di passeggeri colpiti e poi nel 2020 tra Madrid, Francoforte e anche, Riga diversi aeroporti europei furono appunto bloccati dai droni. Quando arriva un drone in un'area dove ci sono aerei commerciali, voli commerciali chiaramente bisogna chiudere l'aeroporto. Sappiamo da dove arrivano buona parte di questi droni però l'intelligence, questo è un articolo della CNN con diverse fonti occidentali americane e non, non è sicura che in effetti quelle incursioni fossero deliberate. Ci sono anche delle ipotesi per cui questi droni sarebbero potuti arrivare sui cieli della Polonia a causa del jamming delle operazioni di interferenze che l'Ucraina fa per difendere i propri cieli e potrebbero aver sconfinato per questo motivo, insomma, anche l'intelligence in questo momento è cauta.