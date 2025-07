Ucraina, approvato 18esimo pacchetto sanzioni Ue

Sanzioni illegali. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov bolla così la stretta di Bruxelles su Mosca, stretta che arriva dopo settimane di trattative per lo stop dalla Slovacchia. Colpiamo la Russia nel cuore della sua macchina da guerra, afferma Ursula von der Leyen, e il 18esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro Mosca è uno dei più incisivi, che ne indebolisce le capacità militari, spiega Kaja Kallas, Alta Rappresentante della Politica Estera della UE. Le nuove misure prendono di mira tre ambiti cruciali: energetico, finanziario e commerciale. Modificando in primis il meccanismo dell'oil price cap, che d'ora in poi fisserà il prezzo del greggio al 15% in meno rispetto a quello medio di mercato del greggio russo. Un colpo pesante per Vladimir Putin, con le esportazioni di petrolio che rappresentano ancora un terzo delle entrate del suo governo. Bruxelles punta inoltre ad inasprire la pressione su alcuni Paesi terzi, con 26 nuovi soggetti inseriti nell'elenco da sanzionare, 7 di questi in Cina e 4 in Turchia. Questo pacchetto, che colpisce le reti di sostegno alla guerra russa, rafforza la pressione dove serve, spiega la nuova premier ucraina, mentre Volodymyr Zelensky parla di decisione essenziale e tempestiva, soprattutto con l'intensificarsi degli attacchi russi. Il presidente ucraino annuncia poi quello che definisce un possibile mega accordo l'intenzione di inviare al più presto a Kiev una nuova fornitura di Patriot. l'intenzione di inviare al più presto a Kiev una nuova fornitura di Patriot. .