Ucraina, attacchi nella notte, Zelensky: Russia deve mettere fine all'aggressione

Fiamme nella regione di Odessa, è uno degli obiettivi centrati dai droni russi piovuti durante l'ennesima notte di terrore, mentre la diplomazia internazionale tenta di portare allo stesso tavolo Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Shock, feriti e un vasto incendio nella città di Ismail, dove sono state distrutte una struttura energetica e abitazioni civili. Lo denuncia Andrij Jermak, il capo dell'ufficio del presidente Zelensky, spiegando che i droni hanno bersagliato anche la regione di Sumy, a nord-est del paese. Questi attacchi vanno fermati, ha scritto Jermak sui social, insistendo su come la priorità ucraina sia quella di rafforzare la sicurezza sui cieli, terra e mare. Mentre l'aggressore parla di volontà di pace, ha scritto lo stretto collaboratore del presidente, i suoi attacchi dimostrano che la Russia non ha fretta di finire la guerra. Almeno 12 persone sarebbero rimaste ferite nella regione di Sumy, secondo quanto riferisce la polizia regionale, tra cui due bimbi, tre case distrutte e infrastrutture inagibili. Nel Donbass si cerca ancora tra le macerie. L'Aeronautica Militare ucraina informa di aver abbattuto 93 droni e due missili. Nell'attacco sono state colpite 20 località, mentre il Ministro della Difesa russo notifica che le forze aeree nella notte avrebbero abbattuto 42 droni ucraini su nove regioni del paese. Il maggior numero di velivoli senza pilota sarebbe stato intercettato nella regione di Voronez, oltre il confine nord-occidentale dell'Ucraina. .