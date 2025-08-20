Ucraina, attacchi nella notte, Zelensky: Russia deve mettere fine all'aggressione

00:01:28 min
|
2 ore fa

Fiamme nella regione di Odessa, è uno degli obiettivi centrati dai droni russi piovuti durante l'ennesima notte di terrore, mentre la diplomazia internazionale tenta di portare allo stesso tavolo Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Shock, feriti e un vasto incendio nella città di Ismail, dove sono state distrutte una struttura energetica e abitazioni civili. Lo denuncia Andrij Jermak, il capo dell'ufficio del presidente Zelensky, spiegando che i droni hanno bersagliato anche la regione di Sumy, a nord-est del paese. Questi attacchi vanno fermati, ha scritto Jermak sui social, insistendo su come la priorità ucraina sia quella di rafforzare la sicurezza sui cieli, terra e mare. Mentre l'aggressore parla di volontà di pace, ha scritto lo stretto collaboratore del presidente, i suoi attacchi dimostrano che la Russia non ha fretta di finire la guerra. Almeno 12 persone sarebbero rimaste ferite nella regione di Sumy, secondo quanto riferisce la polizia regionale, tra cui due bimbi, tre case distrutte e infrastrutture inagibili. Nel Donbass si cerca ancora tra le macerie. L'Aeronautica Militare ucraina informa di aver abbattuto 93 droni e due missili. Nell'attacco sono state colpite 20 località, mentre il Ministro della Difesa russo notifica che le forze aeree nella notte avrebbero abbattuto 42 droni ucraini su nove regioni del paese. Il maggior numero di velivoli senza pilota sarebbe stato intercettato nella regione di Voronez, oltre il confine nord-occidentale dell'Ucraina. .

Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessaNorveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
mondo
Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
00:01:25 min
| 40 minuti fa
pubblicità
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumoIncendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
mondo
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
00:01:58 min
| 39 minuti fa
Gaza, esplosioni e fumo a Khan YounisGaza, esplosioni e fumo a Khan Younis
mondo
Gaza, esplosioni e fumo a Khan Younis
00:01:00 min
| 1 ora fa
Giappone, meteorite illumina il cielo di KyushuGiappone, meteorite illumina il cielo di Kyushu
mondo
Giappone, meteorite illumina il cielo di Kyushu
00:00:20 min
| 2 ore fa
Afghanistan, incidente stradale a Herat: almeno 76 mortiAfghanistan, incidente stradale a Herat: almeno 76 morti
mondo
Afghanistan, incidente stradale a Herat: almeno 76 morti
00:00:30 min
| 2 ore fa
Giappone, piogge torrenziali e evacuazioni nel nordGiappone, piogge torrenziali e evacuazioni nel nord
mondo
Giappone, piogge torrenziali e evacuazioni nel nord
00:01:00 min
| 2 ore fa
Timeline, il giorno dopo il vertice a Washington e l'attività di Telefono azzurroTimeline, il giorno dopo il vertice a Washington e l'attività di Telefono azzurro
mondo
Timeline, il giorno dopo il vertice a Washington e l'attività di Telefono azzurro
00:20:21 min
| 2 ore fa
Timeline, il giorno dopo il vertice tra Trump, Zelensky e i leader europeiTimeline, il giorno dopo il vertice tra Trump, Zelensky e i leader europei
mondo
Timeline, il giorno dopo il vertice tra Trump, Zelensky e i leader europei
00:28:54 min
| 2 ore fa
Carolina Nord, esplosione in centro veterinario: 3 feritiCarolina Nord, esplosione in centro veterinario: 3 feriti
mondo
Carolina Nord, esplosione in centro veterinario: 3 feriti
00:00:41 min
| 3 ore fa
Spagna, ancora incendi nella notte in diverse regioniSpagna, ancora incendi nella notte in diverse regioni
mondo
Spagna, ancora incendi nella notte in diverse regioni
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! Pakistan, nuove vittime per le inondazioni che hanno colpito il PaeseERROR! Pakistan, nuove vittime per le inondazioni che hanno colpito il Paese
mondo
Pakistan, nuove vittime per le inondazioni
00:01:00 min
| 4 ore fa
Guerra in Ucraina, Trump: "No a invio invio truppe, sì a garanzie sicurezza per via aerea"Guerra in Ucraina, Trump: "No a invio invio truppe, sì a garanzie sicurezza per via aerea"
mondo
Guerra in Ucraina, Trump: "No a invio truppe"
00:01:58 min
| 14 ore fa
Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessaNorveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
mondo
Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
00:01:25 min
| 40 minuti fa
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumoIncendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
mondo
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
00:01:58 min
| 39 minuti fa
Gaza, esplosioni e fumo a Khan YounisGaza, esplosioni e fumo a Khan Younis
mondo
Gaza, esplosioni e fumo a Khan Younis
00:01:00 min
| 1 ora fa
Giappone, meteorite illumina il cielo di KyushuGiappone, meteorite illumina il cielo di Kyushu
mondo
Giappone, meteorite illumina il cielo di Kyushu
00:00:20 min
| 2 ore fa
Afghanistan, incidente stradale a Herat: almeno 76 mortiAfghanistan, incidente stradale a Herat: almeno 76 morti
mondo
Afghanistan, incidente stradale a Herat: almeno 76 morti
00:00:30 min
| 2 ore fa
Giappone, piogge torrenziali e evacuazioni nel nordGiappone, piogge torrenziali e evacuazioni nel nord
mondo
Giappone, piogge torrenziali e evacuazioni nel nord
00:01:00 min
| 2 ore fa
Timeline, il giorno dopo il vertice a Washington e l'attività di Telefono azzurroTimeline, il giorno dopo il vertice a Washington e l'attività di Telefono azzurro
mondo
Timeline, il giorno dopo il vertice a Washington e l'attività di Telefono azzurro
00:20:21 min
| 2 ore fa
Timeline, il giorno dopo il vertice tra Trump, Zelensky e i leader europeiTimeline, il giorno dopo il vertice tra Trump, Zelensky e i leader europei
mondo
Timeline, il giorno dopo il vertice tra Trump, Zelensky e i leader europei
00:28:54 min
| 2 ore fa
Carolina Nord, esplosione in centro veterinario: 3 feritiCarolina Nord, esplosione in centro veterinario: 3 feriti
mondo
Carolina Nord, esplosione in centro veterinario: 3 feriti
00:00:41 min
| 3 ore fa
Spagna, ancora incendi nella notte in diverse regioniSpagna, ancora incendi nella notte in diverse regioni
mondo
Spagna, ancora incendi nella notte in diverse regioni
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! Pakistan, nuove vittime per le inondazioni che hanno colpito il PaeseERROR! Pakistan, nuove vittime per le inondazioni che hanno colpito il Paese
mondo
Pakistan, nuove vittime per le inondazioni
00:01:00 min
| 4 ore fa
Guerra in Ucraina, Trump: "No a invio invio truppe, sì a garanzie sicurezza per via aerea"Guerra in Ucraina, Trump: "No a invio invio truppe, sì a garanzie sicurezza per via aerea"
mondo
Guerra in Ucraina, Trump: "No a invio truppe"
00:01:58 min
| 14 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità