Almeno quattro persone sono morte in un attacco missilistico russo su un villaggio vicino a Dnipro, in Ucraina, sabato sera 30 novembre, secondo le autorità locali. Il governatore Serhii Lysak ha riferito su Telegram che altre 25 persone sono rimaste ferite. Un residente ha raccontato di aver sentito il fischio del missile prima che l'esplosione distruggesse le finestre di casa sua. L'attacco fa parte dell’offensiva russa per controllare il Donbass e colpire infrastrutture energetiche ucraine.