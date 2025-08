Ucraina, attesa ma poche aspettative per visita Witkoff

Mentre si avvicina all'ultimatum dell'8 agosto, rivolto dal Presidente Donald Trump alla Russia, ossia che senza passi avanti per un cessate il fuoco da venerdì scatteranno sanzioni secondarie pesantissime, i segnali dal Cremlino sono contrastanti. Si accoglie con favore l'imminente visita dell'inviato USA Steve Witkoff che incontrerà il leader russo Vladimir Putin, ma allo stesso tempo Mosca avverte che schiererà missili a corto e medio raggio se gli USA e i loro alleati faranno altrettanto e sul campo nessun segno di flessione nell'offensiva delle forze russe. Intensi attacchi hanno colpito le regioni ucraine di Kharkiv, Odessa, Zumi e Zaporizha. L'allarme aereo scattato a Kiev e decine di droni sono stati lanciati dalla Russia e molti intercettati da Kiev. Quanto alle sanzioni secondarie ventilate dal Tycoon, la prima ad essere presa di mira è l'India, accusata di acquistare enormi quantità di petrolio russo. Trump non ha invece accennato all'altro grande acquirente di energia russa, la Cina, con la quale Washington ha raggiunto una tregua sui dazi. Gli occhi sono puntati sulla visita a Mosca di Witkoff, definita dal portavoce di Putin Peskov, importante, sostanziale e molto utile. Non così da Kiev, che nutre poche speranze che l'incontro diplomatico possa portare a una svolta. Con lo stesso scetticismo la diplomazia ucraina guarda l'apertura di Mosca a un incontro tra il Presidente russo e quello ucraino Zelensky, più volte richiesto da quest'ultimo, possibile solo quando sarà portato a termine il lavoro preparatorio a livello di esperti e le distanze saranno accorciate. .