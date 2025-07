Ucraina, celebrazioni ripristino agenzie anticorruzione

Il Parlamento ucraino ha approvato una legge che ripristina l’indipendenza delle agenzie anticorruzione NABU e SAPO. La norma, sostenuta dal presidente Zelensky, è arrivata dopo giorni di proteste contro un precedente tentativo di assoggettare i due enti al controllo politico. Centinaia di manifestanti si erano radunati davanti al Parlamento a Kyiv per difendere la riforma. Il ripristino dell’autonomia è considerato cruciale per la lotta alla corruzione e per il processo di adesione dell’Ucraina all’Unione europea.