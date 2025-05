Ucraina, completato scambio 303 ostaggi russi e ucraini

"303 difensori ucraini sono tornati a casa". La notizia della conclusione dello scambio di prigionieri è stata data dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Riporteremo a casa dal carcere russo ognuno e ognuna". L'entusiasmo del presidente ucraino, però, non può nascondere la rabbia e la preoccupazione per l'andamento della guerra. Il numero uno di Kiev, infatti, è tornato a chiedere un incremento delle sanzioni ai danni di Mosca dopo gli attacchi aerei che hanno imperversato in tutto il Paese, con un pesante bilancio in termini di vite umane e danni alle strutture. Si è trattato, sostiene il Ministero degli interni ucraino, del più pesante attacco dall'inizio della guerra. 13 regioni sono state bersagliate oltre alla città di Kiev, tra queste Mykolaiv, Odessa, Kharkiv e Sumy. "Il silenzio dell'America e il silenzio di altri nel mondo non fanno che incoraggiare Putin", ha concluso Zelensky. Parole sulla stessa lunghezza dell'Unione Europea che, per bocca dell'Alta Commissaria per la politica estera, Kaja Kallas, ha ribadito la necessità di aumentare la pressione politica sulla Russia. L'Ucraina prova una reazione, anche la più clamorosa: secondo quanto riportano fonti sia russe che ucraine, durante la visita nella regione di Kursk, lo scorso 20 maggio, l'elicottero del Presidente russo Vladimir Putin, si è ritrovato al centro di un massiccio attacco di droni ucraini. Un attacco senza conseguenze, ma che dà il senso del pericolo sfiorato, per Mosca. Quel che è certo, è che la speranza di far tacere le armi può essere affidata solo alla diplomazia, e Istanbul, potrebbe essere la sede del secondo round dei negoziati. Il Vaticano, ha rivelato una fonte autorevole all'agenzia russa Tass, non può certamente ospitare questo appuntamento per "evidenti difficoltà, a partire da quelle logistiche". .