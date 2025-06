Ucraina, Cremlino a Trump: per noi è guerra esistenziale

"Per noi questa è una questione esistenziale, una questione dei nostri interessi nazionali, della nostra sicurezza, del nostro futuro e del futuro dei nostri figli, il futuro del nostro Paese". Così il portavoce del Cremlino Peskov ha reagito alle parole del Presidente americano Trump, che aveva paragonato Russia e Ucraina, a due ragazzini che litigano al parco e che vanno forse lasciati combattere ancora per un po' prima di dividerli. Gli fa eco il Ministro degli Esteri Lavrov, che promette la difesa dei russofoni, che secondo lui sono perseguitati in Ucraina, un altro dei cavalli di battaglia della propaganda del Cremlino. Nel frattempo la Russia ha lanciato il più potente attacco contro l'Ucraina dall'inizio della guerra con oltre 400 droni, e 40 missili in poche ore, ad essere colpite la capitale Kiev con una pesante scia di morti e feriti, ma anche città più periferiche come Ternopil, provocando un blocco delle forniture elettriche o Lutsk, dove la potenza delle esplosioni è stata particolarmente impressionante. Per la Russia questa è la reazione a quello che considera un attacco terroristico quando l'Ucraina ha fatto saltare un ponte della ferrovia subito prima che passasse un treno carico di passeggeri con sette morti e oltre 100 feriti. In realtà questa è anche la prima risposta annunciata da Putin a Trump al raid con i droni che ha colpito gli aerei da bombardamento russi nell'entroterra e all'attacco contro il ponte di Crimea. La prima operazione segreta durata 18 mesi avrebbe fatto infuriare anche Trump, perché metterebbe a rischio il percorso verso la pace tentato dai colloqui di Istanbul, che a vero dire sono stati finora fallimentari, visto che il memorandum russo non concede assolutamente nulla al compromesso. da parte sua, ha risposto a questi raid russi, bombardando nuovamente gli aeroporti e colpendo i depositi di carburante. Per Kiev il formato dei colloqui di Istanbul non è più percorribile, per Mosca probabilmente non tempo per mietere vittime, ha detto il Presidente ucraino, è complice". Arbarello, Sky TG 24.