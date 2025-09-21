Ucraina, Cremlino: "Putin resta aperto a pace in Ucraina"

Le notti sono sempre uguali in Ucraina: notti di guerra. Ore trascorse nel terrore dei bombardamenti. Secondo le notizie diffuse dal Presidente Volodymyr Zelensky, gli attacchi sono stati quotidiani nell'ultima settimana, con oltre 1.500 droni, più di 1.280 bombe aeree e circa 50 missili. Il capo di Stato ucraino evidenzia che migliaia di componenti stranieri sarebbero stati riconosciuti in questo arsenale. Tra i produttori: Europa, Stati Uniti, Cina, Giappone e molti altri. Il monito di Zelensky è bloccare le possibili vie di rifornimento, esercitando pressione sui Paesi e le aziende che aiutano il nemico, richiamando l'attenzione sulle nuove sanzioni europee, il 19esimo pacchetto: "che siano dolorose per la Russia". Il presidente sostiene che se la Federazione russa non verrà fermata diventerà una minaccia per i Paesi europei e dell'Indo-Pacifico. Il Cremlino avverte che la pressione dell'Occidente sulla Russia non favorisce una soluzione in Ucraina. Il portavoce di Vladimir Putin sostiene che il presidente sia interessato e aperto a una soluzione pacifica, ma solo continuando a collaborare direttamente con Donald Trump, che a sua volta potrebbe incontrare Zelensky in settimana all'Assemblea Generale dell'ONU. Dopo la visita di Trump nel Regno Unito, Mosca definisce il Paese guidato da Keir Starmer, uno dei leader sostenitori di questa guerra. Il presidente USA si è detto però deluso da Putin, pensando che sarebbe stato più facile fermare la guerra, in una settimana, così come aveva promesso ai suoi elettori. .