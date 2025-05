Ucraina, da giovedì in vigore cessate il fuoco di 72 ore

Parla in questi termini delle richieste di Mosca per avviare i colloqui di pace, il vicepresidente americano J. D. Vance. Il riconoscimento della Crimea e delle altre quattro regioni occupate in questi anni di guerra suona evidentemente come una richiesta eccessiva, anche per gli Stati Uniti guidati da Donald Trump, un'amministrazione che nonostante tutto continua a non mostrarsi pessimista sull'esito dei colloqui che, sempre secondo Vance, devono cominciare a svolgersi senza intermediazioni. L'Ucraina ha proposto una zona demilitarizzata controllata congiuntamente da Kiev e Mosca, un'area cuscinetto che prevede il ripiegamento di 15 km da parte di entrambe le parti, proposta che Mosca nega però di aver ricevuto. In questa fase così delicata una buona notizia però c'è. Il Cremlino, nonostante gli attacchi con i droni sferrati dall'esercito ucraino a Mosca nelle ultime ore, ha confermato la tregua di tre giorni per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. A Mosca, sono già arrivati alcuni dei leader che parteciperanno alla cerimonia, il presidente brasiliano Lula, quello serbo Vucic, quello venezuelano Maduro e soprattutto l'alleato più importante, il presidente cinese Xi Jinping a Mosca, per una visita di quattro giorni. .