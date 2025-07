Ucraina, dopo ultimatum Usa a Russia, pesanti attacchi a est

Mentre inizia il conto alla rovescia per i dazi secondari USA al 100% contro Mosca, che scatteranno dal 02 settembre in caso di un mancato accordo per la pace con l'Ucraina, la Russia intensifica i suoi attacchi. Il presidente Donald Trump ha annunciato nei giorni scorsi di aver interrotto le comunicazioni con Vladimir Putin, e ha confermato l'invio di Patriot e armi USA a Kiev tramite la NATO pagate dai paesi europei. I primi missili Patriot sono stati già spediti dalla Germania, ha assicurato, anche se mancano, conferme da Berlino. I 50 giorni concessi da Trump rischiano però di consentire alla Russia ulteriori avanzamenti a est, sebbene per gli esperti le eventuali conquiste territoriali saranno minime. Mosca continua a martellare l'Ucraina con una pioggia di missili e droni, bersagliata Nikopol nell'Ucraina centro orientale, mentre 120 droni ucraini sono stati abbattuti dalla contraerea russa. Colpita da Mosca a una zona commerciale nella città di Dobropillia, nell'Ucraina orientale, vittime e decine di feriti, usata, secondo il governatore della regione, una bomba aerea da 500 chilogrammi. Nessuna apertura sul fronte diplomatico. A confortare Kiev però c'è la proposta della Commissione europea di stanziare 100 miliardi di Euro di aiuti nel bilancio a lungo termine dell'UE. Nel periodo 2028-2034 stiamo raddoppiando il fondo per l'Ucraina per sostenere la ripresa, la resilienza e il percorso verso l'adesione all'Unione Europea, ha dichiarato la presidente della commissione Ursula Von Der Leyen. Questi fondi, ha rimarcato la commissaria all'allargamento Marta Kos serviranno per sostenere le riforme, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina e contribuiranno a garantire la stabilità finanziaria dopo il 2028, ma ha poi lanciato un allarme, Kiev ha bisogno di circa 80 miliardi all'anno per poter far funzionare, lo Stato e l'Unione Europea da sola non sarà sufficiente. .