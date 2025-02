Ucraina, Europa prepara possibile piano per fase postbellica

Da una parte il lavoro per presentare un piano europeo condiviso con l'Ucraina e per definire quanto e come i Paesi del Vecchio Continente potranno garantire la sicurezza di Kiev, dall'altra la necessità di rispondere alle sparate di Donald Trump, alle sue accuse a Zelensky condivise e applaudite da Mosca. Per quanto riguarda i piani concreti, governi e istituzioni europee stanno facendo i conti di cosa possono fornire all'Ucraina come future garanzie di sicurezza per evitare un'altra invasione russa dopo la pace. Certamente l'ingresso nell'Unione Europea, ma anche, secondo la stampa britannica, il dispiegamento di una forza di almeno 30 mila uomini in territorio ucraino a presidiare i più di mille chilometri di confine con la zona rossa. Questo sarebbe il piano che il presidente francese Macron e il premier britannico Starmer avrebbero intenzione di portare a Trump nel loro viaggio a Washington previsto per la prossima settimana. Un progetto che però prevede il coinvolgimento e il supporto anche degli Stati Uniti. Da Mosca, però, già arriva il rifiuto ad accettare, in territorio ucraino, forze militari di Paesi Nato quali sono quasi tutti i Paesi europei. D'altra parte alcuni governi del Vecchio Continente hanno sentito l'esigenza di rispondere alle parole di Trump, scioccati non tanto o non più dall'iniziativa diplomatica americana quanto dalla sintonia tra le accuse della Casa Bianca a Zelensky e quelle di Mosca. Il governo francese ha detto che l'unica dittatura in Europa è quella di Putin. Il cancelliere tedesco ha definito false e pericolose le parole del presidente degli Stati Uniti, così come assurde sono state giudicate dalla ministra degli Esteri Baerbok, scioccanti dal capo dei cristiano democratici tedeschi Merz. Complice la campagna elettorale in Germania, molte reazioni vengono da lì. Mentre altri governi hanno scelto il silenzio o la pura solidarietà all'Ucraina, come il capo del governo spagnolo che ha annunciato la sua prossima visita a Kiev. .