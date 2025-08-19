Ucraina, ex amb. Castellaneta: importante far tacere armi

00:01:05 min
|
1 ora fa

Di cessate il fuoco se ne possono fare tanti e vengono poi non rispettati il giorno dopo. Vediamo quello che succede a Gaza, non so quante ne abbiamo fatto nel mondo, quindi in un certo senso dialetticamente che ci sia o no il cessate il fuoco l'importante è che ci sia la volontà di arrivare a far tacere le armi che è diverso. Io penso che i due fatti principali degli ultimi giorni sono stati in Alaska, l'incontro tra i due zar che hanno stabilito questo riconoscimento di Putin. La passeggiata nella macchina blindata continuo a dire è stato un fatto importante non solo mediatico, ma anche dal punto di vista sostanziale. E l'altro punto invece è l'arrivo in forza a Washington dei maggiori leader europei, che forse potrebbe anche aver sorpreso un po' Trump, che pensava forse di giocarla un po' più disuniti, invece devo dire, nonostante le differenze tra Macron, l'Italia, Merz, il fronte è stato è stato compatto. .

Indonesia, tre morti per incendio pozzo petrolifero illegaleIndonesia, tre morti per incendio pozzo petrolifero illegale
mondo
Indonesia, tre morti per incendio pozzo petrolifero illegale
00:01:00 min
| 17 minuti fa
pubblicità
Le piogge monsoniche colpiscono Karachi, provocando inondazioniLe piogge monsoniche colpiscono Karachi, provocando inondazioni
mondo
Pakistan, Karachi sommersa da piogge monsoniche e alluvioni
00:01:00 min
| 17 minuti fa
Messico, smantellato principale laboratorio di metanfetaminMessico, smantellato principale laboratorio di metanfetamin
mondo
Messico, smantellato principale laboratorio di metanfetamina
00:00:58 min
| 1 ora fa
Come garantire la sicurezza dell'Ucraina: le ipotesiCome garantire la sicurezza dell'Ucraina: le ipotesi
mondo
Come garantire la sicurezza dell'Ucraina: le ipotesi
00:02:32 min
| 2 ore fa
Guerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russoGuerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russo
mondo
Guerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russo
00:01:42 min
| 4 ore fa
Guerra Ucraina, la cittÃ  di Kremenchuk dopo l'attacco russoGuerra Ucraina, la cittÃ  di Kremenchuk dopo l'attacco russo
mondo
Guerra Ucraina, la città di Kremenchuk dopo l'attacco russo
00:00:16 min
| 5 ore fa
Spagna, ancora incendi nella fitta foresta galizianaSpagna, ancora incendi nella fitta foresta galiziana
mondo
Spagna, ancora incendi nella fitta foresta galiziana
00:01:00 min
| 5 ore fa
Hamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorniHamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorni
mondo
Hamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorni
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la paceERROR! Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la pace
mondo
Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la pace
00:00:33 min
| 5 ore fa
Congo, i ribelli uccidono 52 persone tra cui due bambiniCongo, i ribelli uccidono 52 persone tra cui due bambini
mondo
Congo, i ribelli uccidono 52 persone tra cui due bambini
00:01:00 min
| 6 ore fa
New Delhi, protesta tibetani durante visita ministro cineseNew Delhi, protesta tibetani durante visita ministro cinese
mondo
New Delhi, protesta tibetani durante visita ministro cinese
00:00:50 min
| 6 ore fa
Svezia, chiesa di Kiruna spostata per salvarla da cedimentoSvezia, chiesa di Kiruna spostata per salvarla da cedimento
mondo
Svezia, chiesa di Kiruna spostata per salvarla da cedimento
00:00:57 min
| 6 ore fa
Indonesia, tre morti per incendio pozzo petrolifero illegaleIndonesia, tre morti per incendio pozzo petrolifero illegale
mondo
Indonesia, tre morti per incendio pozzo petrolifero illegale
00:01:00 min
| 17 minuti fa
Le piogge monsoniche colpiscono Karachi, provocando inondazioniLe piogge monsoniche colpiscono Karachi, provocando inondazioni
mondo
Pakistan, Karachi sommersa da piogge monsoniche e alluvioni
00:01:00 min
| 17 minuti fa
Messico, smantellato principale laboratorio di metanfetaminMessico, smantellato principale laboratorio di metanfetamin
mondo
Messico, smantellato principale laboratorio di metanfetamina
00:00:58 min
| 1 ora fa
Come garantire la sicurezza dell'Ucraina: le ipotesiCome garantire la sicurezza dell'Ucraina: le ipotesi
mondo
Come garantire la sicurezza dell'Ucraina: le ipotesi
00:02:32 min
| 2 ore fa
Guerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russoGuerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russo
mondo
Guerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russo
00:01:42 min
| 4 ore fa
Guerra Ucraina, la cittÃ  di Kremenchuk dopo l'attacco russoGuerra Ucraina, la cittÃ  di Kremenchuk dopo l'attacco russo
mondo
Guerra Ucraina, la città di Kremenchuk dopo l'attacco russo
00:00:16 min
| 5 ore fa
Spagna, ancora incendi nella fitta foresta galizianaSpagna, ancora incendi nella fitta foresta galiziana
mondo
Spagna, ancora incendi nella fitta foresta galiziana
00:01:00 min
| 5 ore fa
Hamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorniHamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorni
mondo
Hamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorni
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la paceERROR! Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la pace
mondo
Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la pace
00:00:33 min
| 5 ore fa
Congo, i ribelli uccidono 52 persone tra cui due bambiniCongo, i ribelli uccidono 52 persone tra cui due bambini
mondo
Congo, i ribelli uccidono 52 persone tra cui due bambini
00:01:00 min
| 6 ore fa
New Delhi, protesta tibetani durante visita ministro cineseNew Delhi, protesta tibetani durante visita ministro cinese
mondo
New Delhi, protesta tibetani durante visita ministro cinese
00:00:50 min
| 6 ore fa
Svezia, chiesa di Kiruna spostata per salvarla da cedimentoSvezia, chiesa di Kiruna spostata per salvarla da cedimento
mondo
Svezia, chiesa di Kiruna spostata per salvarla da cedimento
00:00:57 min
| 6 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità