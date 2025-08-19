Ucraina, ex amb. Castellaneta: importante far tacere armi

Di cessate il fuoco se ne possono fare tanti e vengono poi non rispettati il giorno dopo. Vediamo quello che succede a Gaza, non so quante ne abbiamo fatto nel mondo, quindi in un certo senso dialetticamente che ci sia o no il cessate il fuoco l'importante è che ci sia la volontà di arrivare a far tacere le armi che è diverso. Io penso che i due fatti principali degli ultimi giorni sono stati in Alaska, l'incontro tra i due zar che hanno stabilito questo riconoscimento di Putin. La passeggiata nella macchina blindata continuo a dire è stato un fatto importante non solo mediatico, ma anche dal punto di vista sostanziale. E l'altro punto invece è l'arrivo in forza a Washington dei maggiori leader europei, che forse potrebbe anche aver sorpreso un po' Trump, che pensava forse di giocarla un po' più disuniti, invece devo dire, nonostante le differenze tra Macron, l'Italia, Merz, il fronte è stato è stato compatto. .