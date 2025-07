Ucraina, i grandi della Terra a Roma per la ricostruzione

Il messaggio è chiaro, ribadire che l'Italia in questa partita vuole un ruolo da protagonista, mentre dall'Ucraina arriva la notizia dell'ennesimo attacco russo, a Roma i grandi della Terra parlano di ricostruzione, discutono di quello che sarà. È la premier Meloni ad accogliere i 15 Capi di Stato e di governo al nuvola di Fuksas, dove a rendere omaggio al popolo ucraino martoriato dalla guerra e ad invocare una pace giusta c'è anche il Presidente Mattarella. "Deve essere, non ci stancheremo di ripeterlo, una pace giusta, complessiva, condivisa, duratura. Pace non sarebbe la resa alla sopraffazione più forte. Una pace apparente, a condizioni ingiuste, ha sempre vita breve. Ecco perché questa guerra riguarda l'intera comunità internazionale". Aprendo i lavori della conferenza Meloni chiarisce subito come il compito di ognuno sia quello di aiutare l'Ucraina a scrivere il futuro Al termine della due giorni romana il nostro Paese conta infatti di poter annunciare la firma di circa 200 accordi per oltre 10 miliardi di euro, che andranno parte nella ricostruzione e parte in investimenti. "Dovremo tenere conto di chi ha fatto tutto ciò che poteva per impedire questa barbarie, e chi invece non l'ha fatto. Ed è per questo che, come è scritto anche nella dichiarazione dei ministri delle Finanze del G7, noi vogliamo lavorare anche per non consentire che della ricostruzione possano beneficiare anche quelle entità che hanno contribuito a finanziare la macchina da guerra russa". Se il Presidente Zelensky è convinto che per la ricostruzione serva un piano Marshall, Ursula von der Leyen lancia il Fondo Equity Europeo per l'Ucraina, un grande progetto che farà leva sul denaro pubblico per attrarre investimenti su larga scala dal settore privato. e contribuire alla ricostruzione del Paese. "Siamo qui nella città eterna per mostrare il nostro impegno imprescindibile incondizionato per l'Ucraina e il nostro supporto incondizionato, perché noi saremo sempre al lato al fianco dell'Ucraina e potete contare su di noi. Ora più che mai, l'Ucraina può contare sull'Europa". .