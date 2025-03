Ucraina, Kiev valuta ritiro da regione russa del Kursk

Si valuta il ritiro. Per l'esercito ucraino la situazione più difficile al momento è nella regione occupata del Kursk, dove anche grazie al supporto delle truppe nordcoreane, i russi negli ultimi giorni avrebbero interrotto le linee di approvvigionamento e controllerebbero quasi tutte le vie di fuga per gli ucraini, che starebbero considerando il ritiro per non lasciare intrappolati in Russia 10000 soldati senza rifornimenti di carburante e munizioni. Le operazioni nel Kursk avrebbero sofferto particolarmente l'interruzione della condivisione di intelligence da parte degli Stati Uniti e i russi rivendicano di aver riconquistato tre villaggi e sarebbero alle porte della Regione ucraina di Sumy. Altre fonti a Kiev smentiscono la possibilità di un ritiro che sarebbe molto negativo perché per usare il linguaggio di Trump: "Il controllo del Kurz, che è una delle uniche carte che Kiev potrebbe giocarsi al tavolo delle trattative". Intanto l'ultimo pesante attacco russo sul Donbass, questa volta nella cittadina di Dobropillja vede un bilancio di decine morti e feriti e conferma quello che si era capito ormai da giorni e che è stato ribadito dallo stesso Trump. La Russia è tornata a martellare l'ucraina dal cielo per approfittare dello stop alle informazioni di intelligence e alle immagini satellitari americane voluto dallo stesso Trump che costringe gli ucraini a combattere e a difendersi alla cieca. Una furia che induce Zelensky a parlare di atti vili e a sottolineare come la Russia non abbia cambiato i suoi obiettivi militari. In generale in vista di possibili negoziati a cui il Cremlino si dice pronto, anche se non ha mai finora accennato alla possibilità di compromessi con il nemico, l'esercito russo sta provando ad avanzare ovunque lungo la linea del fronte, in Donbass come nella Regione di Kharkiv sulle sponde del fiume Dnipro, nella regione di Kerson per poter rivendicare la sponda destra del fiume già annessa alla Federazione anche se non ancora sotto il controllo russo. .