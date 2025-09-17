Ucraina, Leone XIV: la Nato non ha cominciato alcuna guerra

00:02:14 min
|
2 ore fa

Una delle poche certezze per l'Ucraina sembra essere l'ingresso prossimo futuro nell'Unione Europea. Una prospettiva a cui non si opporrebbe neanche Vladimir Putin. A testimoniarlo, per l'ennesima volta, c'è l'arrivo a Kiev del Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, che con Zelensky parlerà anche delle nuove possibili sanzioni alla Russia. Per l'Europa sarebbe il 19esimo pacchetto. Il Presidente ucraino ha denunciato, nelle ultime ore, i più recenti progetti bellicosi della Russia. Per Zelensky, Mosca è pronta a lanciare due nuove pesanti offensive in autunno, dopo le tre già fallite quest'anno. Nonostante il ritmo delle avanzate sia accelerato negli ultimi mesi, il totale delle conquiste russe negli ultimi 3 anni, cioè dal novembre 2022, è inferiore all'1% del territorio ucraino. E a questo ritmo, per Mosca ci vorrebbero ancora almeno 4 anni per conquistare la parte di Donbass, ancora in mano Ucraina. Intanto il Presidente Trump ha sbloccato la prima tranche di aiuti americani pagati dall'Europa e chiede che il Vecchio Continente smetta del tutto di comprare petrolio russo. La pazienza del Presidente americano verso Vladimir Putin sembrerebbe in esaurimento, anche perché il Cremlino ha fatto sapere che dal suo punto di vista la NATO è già in guerra con la Russia, e il Presidente si è mostrato in divisa militare mentre monitorava le esercitazioni militari russo-bielorusse in cui è stato anche simulato l'utilizzo di armi nucleari tattiche. Le dichiarazioni del Cremlino sulla NATO in guerra hanno suscitato anche la ferma reazione di Papa Leone XIV. "La NATO non ha cominciato nessuna guerra. I polacchi sono preoccupati perché sentono che il loro spazio aereo è stato invaso. È una situazione molto tesa, la preoccupazione è tanta". Le parole di Leone sono molto diverse da quelle usate da Papa Francesco, che a suo tempo parlò di una NATO che abbaiava ai confini della Russia. In tutto questo Yulia Navalnaya, vedova di Alexei, l'oppositore russo morto nel 2024 in un carcere dopo 3 anni di detenzione, ha detto che test condotti su campioni biologici prelevati sul marito e analizzati da due laboratori occidentali dimostrano come il marito sia stato in realtà avvelenato. Il Cremlino ha risposto dicendo di non saperne niente.

