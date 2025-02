Ucraina, Macron da Trump: Europa pronta a fare di più

Amici, certo, ma questo non significa andare d'accordo su tutto. Ospite alla Casa Bianca, il presidente francese Macron mescola con accortezza, concessioni e scetticismo. La pace non può significare la resa dell'Ucraina, spiega Macron. Kiev deve partecipare ai colloqui e servono garanzie per evitare che Mosca torni a colpire. Bene negoziare con Putin, spiega, ma in passato non è servito. Macron cerca anche di correggere le cifre inesatte fornite da Trump sulla differenza tra gli aiuti europei a Kiev e quelli americani. Lo sforzo però è vano. L'Europa, secondo il presidente francese, deve fare di più per la difesa, e se pace sarà, non si tirerà indietro. L'impiego di truppe per le operazioni di peacekeeping in Ucraina è una possibilità che piace anche a Trump. La Russia accetterà, assicura Trump, anche se finora Mosca ha sempre opposto un netto rifiuto. Qualcuno chiede al presidente americano se Putin sia un dittatore e lui che ha dato del dittatore a Zelensky elude la domanda. Con Putin pensa di vedersi in tempi relativamente brevi. Incontro in agenda anche con Zelensky. Entro la fine della prossima settimana Kiev firmerà l'accordo sui minerali strategici, assicura il presidente. A frenare L'Ucraina finora è stata soprattutto la mancanza di garanzie per il futuro da parte di Washington. Zelensky è una figura tossica, commenta Putin, che conferma i colloqui in corso con gli Stati Uniti per future collaborazioni in campo economico. Mosca e Washington si avvicinano persino all'Onu. In Consiglio di sicurezza la Russia accetta la risoluzione americana che si limita ad auspicare la pace. In Assemblea generale gli Stati Uniti votano con Mosca contro la risoluzione presentata dall'Ucraina. Washington si è astenuta persino sulla propria risoluzione corretta in senso antirusso da due emendamenti francesi. .