Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev, diverse vittime e decine di feriti

"Spingere la Russia a un cambio di regime, altrimenti il Presidente Vladimir Putin continuerà a destabilizzare i suoi vicini". L'appello del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky per fermare la guerra arriva poche ore dopo un massiccio attacco russo su Kiev, che ha provocato vittime e feriti. Mosca ha colpito la capitale ucraina con 8 missili e centinaia di droni. Ad essere danneggiati anche edifici residenziali, istituzioni mediche e università. "Un attacco mirato sulla città per il governo ucraino, in risposta", dice Zelensky, "al nostro desiderio di pace". E mentre sul campo la Russia, che nelle ultime settimane ha accelerato l'offensiva, rivendica la conquista di Chasiv Yar, importante roccaforte dell'esercito ucraino nella regione di Donetsk, conquista smentita da Kiev, sul piano diplomatico è stallo, con il Presidente Usa Donald Trump che ha dato l'ultimatum a Putin: 10 giorni per fermare la guerra, pena nuove sanzioni o dazi secondari. Toni e termini che non preoccupano il Cremlino. "Continuiamo a registrare tutte le dichiarazioni del Presidente Trump", ha detto il portavoce Dmitri Peskov e sulle nuove sanzioni chiarisce: "Il Paese ha sviluppato una certa immunità. Gli ultimatum," ha poi aggiunto, "non sono un metodo molto efficace per risolvere i conflitti". Nessuna intenzione di cedere alle richieste degli Stati Uniti, dunque, che ha dato tempo a Mosca fino al prossimo 8 agosto per fermare le ostilità. Intanto dopo le proteste scoppiate a Kiev contro la legge che di fatto toglieva autonomia alle agenzie anticorruzione del Paese, il Parlamento ha approvato il ripristino del provvedimento precedente. .