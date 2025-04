Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti

70 missili, oltre 140 droni è un bilancio pesante. Sono i numeri del massiccio attacco russo notturno sull'Ucraina. Obiettivo principale dell'offensiva di Mosca, la capitale Kiev, dove si contano morti e più di 60 feriti, tra loro sei bambini. Sono stati colpiti e completamente distrutti diversi edifici residenziali e i soccorritori hanno cercato per ore i sopravvissuti sotto le macerie. L'allerta aerea ha interessato tutto il Paese per l'intera notte. I raid hanno colpito anche Kharkiv, nella parte orientale del Paese, dove sette sono stati i missili lanciati dall'Esercito russo sulla città. L'offensiva colpisce l'Ucraina, mentre il presidente Volodymyr Zelensky è all'estero ed è costretto dall'attacco a chiudere in anticipo la sua visita in corso in Sudafrica. 44 giorni dopo aver accettato il cessate il fuoco proposto dagli Stati Uniti, la Russia continua ad uccidere la nostra gente, ha ricordato il presidente ucraino che chiede al mondo di guardare con attenzione cosa sta accadendo realmente. Una tregua che sembra essere evocata solo a parole, ma che non si traduce nei fatti, come ricordano i media locali, facendo riferimento alle più recenti dichiarazioni dell'amministrazione Trump sul raggiungimento di un possibile accordo tra Washington e Mosca sul conflitto. .