Ucraina, media: Trump sblocca invio armi a Kiev

"Possiamo trovare una via di mezzo per porre fine a questo conflitto?" Per il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è questo il quesito da porsi. Sia la Russia che l'Ucraina hanno presentato le loro proposte per la risoluzione della guerra ed è attualmente in corso la ricerca di un punto comune per un accordo, ha detto in un'intervista a Fox News. Si tratta però solo di qualche progresso per il segretario di Stato americano Marco Rubio, che vede un accordo di pace tra le parti ancora lontano. Distanze che potrebbero indurre il presidente statunitense Donald Trump a riconsiderare il suo ruolo di mediatore in un conflitto che non troverà, dice Rubio, una soluzione militare, dal momento che Vladimir Putin non può conquistare tutto il Paese, né l'Ucraina può respingere le forze russe indietro dove erano nel 2014. Insomma, Washington medierà finché ci saranno le condizioni. Intanto prepara, annuncia il Kyiv Post, un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina. Sullo sfondo resta l'accordo sui minerali siglato con Kiev, accolto con soddisfazione da entrambe le parti. Un modo per far pagare gli aiuti militari inviati all'Ucraina, commenta il Cremlino, che non ha gradito, però, quella frase che nel testo dell'intesa definisce l'azione di Mosca in Ucraina un'invasione russa su vasta scala. E se la diplomazia in qualche modo si muove, sul campo si continua a combattere. L'offensiva russa si è abbattuta su Zaporizhzhia, e ancora una volta sono stati colpiti diversi edifici residenziali e un'università, provocando decine di feriti, fra cui un 13enne. Mosca invece fa sapere di aver abbattuto 121 droni lanciati da Kiev nella notte. .