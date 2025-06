"Credo sia il momento giusto, spingendo adeguatamente, per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Su questo ho lavorato molto e sono contenta che un riferimento sia entrato nella dichiarazione finale". Lo ha detto Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del G7. La presidente del Consiglio ha affrontato anche la questione ucraina: "Ogni volta che si cerca di fare qualche passo in avanti la Russia provoca con attacchi di questo genere, con attacchi sulla popolazione civile". .