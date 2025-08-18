Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragli

00:00:48 min
|
2 ore fa

Io penso che sia questa una giornata importante, dopo tre anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo, che pretendeva la capitolazione di Kiev, oggi finalmente si aprono degli spiragli di dialogo, perché? Si aprono degli spiragli di dialogo perché c'è una situazione di stallo sul campo, e noi lo dobbiamo ricordare perché quella situazione di stallo sul campo è stata costruita, chiaramente dal coraggio degli ucraini, ma anche dal sostegno unito che l'Occidente ha garantito in questi anni alla nazione aggredita. Siamo contenti che sulle garanzie di sicurezza si parta da una proposta che è stata italiana, che è quella di costruire garanzie di sicurezza efficaci, ispirate a quello che è l'articolo 5 della NATO. .

ERROR! FL CHIESA SVEZIAERROR! FL CHIESA SVEZIA
mondo
Svezia, storica chiesa di Kiruna trasferita per la miniera
00:01:00 min
| 39 minuti fa
pubblicità
ERROR! Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice AlaskaERROR! Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice Alaska
mondo
Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice Alaska
00:01:00 min
| 44 minuti fa
ERROR! Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da SerraERROR! Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da Serra
mondo
Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da Serra
00:01:00 min
| 45 minuti fa
Ucraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativaUcraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativa
mondo
Ucraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativa
00:03:21 min
| 3 ore fa
Timeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europeiTimeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europei
mondo
Timeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europei
00:28:39 min
| 3 ore fa
ERROR! ESTR MELONIERROR! ESTR MELONI
mondo
Ucraina, Meloni: no soluzioni facili per fermare guerra
00:00:19 min
| 3 ore fa
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su GazaPalestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza
mondo
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza
00:01:00 min
| 56 minuti fa
Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da recordIncendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
mondo
Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
00:00:53 min
| 4 ore fa
Papa Leone XIV, martedì sera il rientro in VaticanoPapa Leone XIV, martedì sera il rientro in Vaticano
mondo
Papa Leone XIV, martedì sera il rientro in Vaticano
00:02:00 min
| 4 ore fa
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsiInondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
mondo
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
00:01:00 min
| 7 ore fa
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feritGuerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e ferit
mondo
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
00:00:45 min
| 8 ore fa
Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feritiGuerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti
mondo
Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! FL CHIESA SVEZIAERROR! FL CHIESA SVEZIA
mondo
Svezia, storica chiesa di Kiruna trasferita per la miniera
00:01:00 min
| 39 minuti fa
ERROR! Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice AlaskaERROR! Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice Alaska
mondo
Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice Alaska
00:01:00 min
| 44 minuti fa
ERROR! Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da SerraERROR! Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da Serra
mondo
Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da Serra
00:01:00 min
| 45 minuti fa
Ucraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativaUcraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativa
mondo
Ucraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativa
00:03:21 min
| 3 ore fa
Timeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europeiTimeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europei
mondo
Timeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europei
00:28:39 min
| 3 ore fa
ERROR! ESTR MELONIERROR! ESTR MELONI
mondo
Ucraina, Meloni: no soluzioni facili per fermare guerra
00:00:19 min
| 3 ore fa
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su GazaPalestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza
mondo
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza
00:01:00 min
| 56 minuti fa
Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da recordIncendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
mondo
Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
00:00:53 min
| 4 ore fa
Papa Leone XIV, martedì sera il rientro in VaticanoPapa Leone XIV, martedì sera il rientro in Vaticano
mondo
Papa Leone XIV, martedì sera il rientro in Vaticano
00:02:00 min
| 4 ore fa
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsiInondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
mondo
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
00:01:00 min
| 7 ore fa
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feritGuerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e ferit
mondo
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
00:00:45 min
| 8 ore fa
Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feritiGuerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti
mondo
Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti
00:01:38 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità