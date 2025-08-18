Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragli

Io penso che sia questa una giornata importante, dopo tre anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo, che pretendeva la capitolazione di Kiev, oggi finalmente si aprono degli spiragli di dialogo, perché? Si aprono degli spiragli di dialogo perché c'è una situazione di stallo sul campo, e noi lo dobbiamo ricordare perché quella situazione di stallo sul campo è stata costruita, chiaramente dal coraggio degli ucraini, ma anche dal sostegno unito che l'Occidente ha garantito in questi anni alla nazione aggredita. Siamo contenti che sulle garanzie di sicurezza si parta da una proposta che è stata italiana, che è quella di costruire garanzie di sicurezza efficaci, ispirate a quello che è l'articolo 5 della NATO. .