Ucraina, Meloni: pace duratura è interesse convergente

"Credo che Italia e Gran Bretagna abbiano molti interessi convergenti. Penso che dobbiamo ringraziare il Primo ministro Starmer anche per aver organizzato questa iniziativa in un momento sicuramente molto delicato, molto complesso, nel quale però riuscire a parlarsi, anche a parlarsi in modo franco può aiutarci a fare la differenza. Chiaramente, eh quello che sappiamo e quello che condividiamo e che abbiamo condiviso anche oggi, è che in fondo tutti condividiamo lo stesso obiettivo. Lo condivide l'Italia, lo condivide l'Europa, lo condivide la Nato, lo condividono gli Stati Uniti ed è arrivare a una pace duratura giusta." .