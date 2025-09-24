Ucraina, Mosca replica a Trump. Nuove incursioni

Altro che tigre di carta, la Russia è un orso e non esistono orsi di carta. In attesa che al palazzo di vetro parli sabato prossimo il capo della diplomazia russa Sergej Lavrov, è stato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov a rispondere per primo alle parole di Donald Trump. Il presidente americano aveva descritto l'economia russa come in estrema difficoltà. Il paese mantiene la stabilità economica, la replica di Peskov, che ha escluso categoricamente che l'Ucraina possa riguadagnare i territori persi e ha detto che non vi è alternativa alla guerra. Su una cosa Casa Bianca e Cremlino si trovano d'accordo. Le relazioni bilaterali sono a un punto basso dopo l'exploit dell'incontro tra i due presidenti ad Anchorage a metà agosto. I risultati delle consultazioni sono prossimi allo 0, ha concordato Peskov. Il portavoce ha scelto però di sorvolare, è proprio il caso di dirlo, su un altro tema caldo, quello delle incursioni sui cieli della Nato. Trump ha dato luce verde agli abbattimenti ed è toccato al segretario di Stato Marco Rubio stemperare. Intanto però gli episodi si ripetono. Il Ministro della Difesa tedesca, Boris Pistorius, ha reso noto che un aereo militare russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico. Questi episodi, ha commentato Pistorius, dimostrano chiaramente che la sta testando con crescente frequenza e intensità i nostri confini. Il Kiev Post ha riferito che il Parlamento ucraino sta valutando l'invio di unità di combattimento in Polonia in seguito alla richiesta di assistenza avanzata da Varsavia. Nelle ultime ore, in Inghilterra è stato invece arrestato e poi rilasciato su cauzione, un uomo sospettato di aver avuto un ruolo nell'hackeraggio che ha mandato in tilt alcuni scali europei, tra cui Heathrow. .

