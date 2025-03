La Francia promesso 2 miliardi di euro in aiuti militari all'Ucraina durante il vertice dei volenterosi a Parigi. Macron ha confermato l'invio di missili, aerei da guerra e attrezzature per la difesa aerea. L'incontro ha coinvolto leader internazionali per rafforzare la posizione di Kiev e discutere il ruolo dell'Europa in eventuali trattative di pace.