Ucraina, Putin e Xi Jinping discutono del vertice in Alaska

Accoglienza da tappeto rosso per il presidente russo Vladimir Putin, che arriva in Cina per una quattro giorni fitta di incontri e bilaterali. A dargli il benvenuto è il presidente cinese Xi Jinping a Tianjin, che lo ha ricevuto insieme alla moglie Peng Liyuan. I due leader hanno avuto subito un faccia a faccia a margine dell'inaugurazione del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, SCO, cui partecipano leader di 20 nazioni. Putin e Xi hanno discusso i risultati del vertice di Ferragosto in Alaska con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una conversazione molto lunga, dettagliata, attiva e fruttuosa, spiega un consigliere del Presidente russo, che non è poi entrato nei dettagli. Sicurezza e stabilità regionale, lotta al terrorismo, cooperazione militare, collaborazione economica, integrazione culturale e umanistica, equilibrio geopolitico sono gli assi portanti del 25esimo vertice della SCO. Alla quattro giorni è arrivato anche il presidente indiano Modi, è il suo primo viaggio in Cina da sette anni, un chiaro segnale del disgelo nei rapporti tra Pechino e Nuova Delhi, conseguenza anche dei dazi imposti da Trump su entrambe le potenze economiche asiatiche. Per Cina e Russia, l'Organizzazione di Shanghai è una piattaforma per promuovere un ordine mondiale multipolare alternativo a quello guidato dagli Stati Uniti. Ma con la guerra in Ucraina in corso, Mosca deve fare uso sapiente della diplomazia per mantenere l'appoggio di Pechino e al tempo stesso, riuscire a trovare in Trump una spalla sulla quale fare leva. Infatti la diplomazia è in fase di stallo, mentre sul campo lo scontro non si ferma. La Russia ha colpito con oltre 100 droni gli impianti elettrici vicino ad Odessa, 29mila abitazioni sono rimaste al buio. In risposta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato nuovi attacchi in profondità in Russia, piani pronti ad essere messi in atto. .