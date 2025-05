Ucraina, Putin propone colloqui diretti in Turchia

Si ai negoziati senza il cessate il fuoco, questa la controproposta avanzata da Mosca che di fatto rispedisce al mittente l'ultimatum di Kiev e dei leader della coalizione dei volenterosi, di una tregua di 30 giorni totale duratura e credibile a partire da lunedì 12 maggio. La replica, nottetempo del presidente russo Vladimir Putin è stata netta, pronto a colloqui di pace diretti con Kiev il 15 maggio a Istanbul, ma nessun accenno a un cessate il fuoco. I negoziati ha aggiunto il leader russo devono partire da dove si sono interrotti nel marzo del 2022. L'inviato USA Keith Kellogg chiarisce la linea della Casa Bianca. Prima il cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni e poi si può passare a una discussione di pace globale, non il contrario. Entusiasta il Presidente turco Erdogan pronto a ospitare colloqui che parla di svolta storica. La location scelta da Putin non è casuale. Già in passato la Turchia ha svolto il suo ruolo di mediazione. Inoltre non sfugge la coincidenza della riunione formale dei Ministri degli Esteri dei paesi della NATO, che si terrà dal 14 al 16 maggio ad Adalia, dove è atteso anche il Segretario di Stato americano Marco Rubio. La Germania definisce un buon segno la volontà di parlare espressa dalla Russia, ma insufficiente se le armi non tacciono. Secondo il Presidente Macron, Putin sta cercando una via d'uscita, ma vuole ancora guadagnare tempo. Lo stallo quindi appare evidente con un Cremlino che gela ogni aspettativa, il Presidente russo ha parlato chiaramente della necessità di un processo di negoziazione sulle cause profonde del conflitto in Ucraina e solo dopo sarà possibile parlare di un cessate il fuoco. Secondo gli analisti, la controproposta di Putin è un modo per smarcarsi e non rimanere chiuso nell'angolo, soprattutto dopo la minaccia di Donald Trump di rinunciare al suo sforzo di mediazione. .