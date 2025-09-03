Ucraina, Putin: vedo spiragli di luce ma pronti a usare armi

00:01:49 min
|
2 ore fa

Se prevarrà il buonsenso sarà possibile concordare un'opzione accettabile per porre fine alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, accolto con tutti gli onori nel suo tour cinese, manda segnali, se non di pace, di apertura a un dialogo, anche se poi detta le sue condizioni. Un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky? A condizione che sia ben preparato e che venga a Mosca. E comunque non è contrario ad alzare il livello delle delegazioni in eventuali incontri con Kiev e del resto sulle garanzie di sicurezza spiega che tutti i paesi ne hanno diritto, anche l'Ucraina. Naturalmente aggiunge la Russia è pronta a risolvere tutti i compiti che ci vengono assegnati anche con i mezzi armati. Quanto all'omologo americano Donald Trump, ci sono solo parole distensive, del resto spiega in Alaska si è visto come si sono svolti i colloqui. Trump è sincero, si lancia, anche se per ora non c'è alcun incontro con The Donald in agenda. Dall'altro versante, quello di Kiev invece si respira un'atmosfera decisamente più fosca. Nell'incontro con i paesi nordici per eliminare al vertice dei volenteriosi di Parigi delle prossime ore, il Presidente ucraino lancia stali contro il Presidente russo che a proposito del suo tour cinese rilascia battute al vetriolo. Putin sta sfoggiando la sua impunità e questo richiede senza dubbio una risposta dal mondo e solo a causa della mancanza di pressione sufficiente, principalmente sull'economia di guerra russa, che questa aggressione continua. I volenterosi, cioè alcuni paesi europei e la Gran Bretagna, dal canto loro annunciano che al termine del meeting sentiranno Trump, anche se l'unico punto su cui concordano è la preoccupazione che The Donald lasci il cerino ucraina solo in mano loro. E mentre Macron accoglie Zelensky nella capitale francese, l'unica certezza è che l'obiettivo è un ulteriore giro di sanzioni nei confronti della Russia. .

