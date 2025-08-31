Ucraina, Putin vola in Cina, sul campo continuano raid russi

Atterra in Cina il presidente russo Vladimir Putin, accolto come ospite d'onore a Tianjin, dove è stato invitato a partecipare al vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai, presieduto dal leader cinese Xi Jinping. Ci sono tutti, oltre 20 leader del mondo non occidentale dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian a quello turco Recep Tayyip Erdogan. Presente anche il primo ministro indiano Narendra Modi, che torna ad incontrare il leader cinese dopo anni di gelo fra i due Paesi per tensioni commerciali e militari. Ma dopo i dazi al 50% imposti dal presidente americano Donald Trump, certamente i legami fra Nuova Delhi e Pechino adesso si stanno riannodando. Fra i temi degli incontri bilaterali ci sono il commercio, la sicurezza, le sanzioni americane. Intanto sul campo in Ucraina, la guerra va avanti con la diplomazia in stallo, ma con oltre 100 droni russi che hanno colpito impianti elettrici vicino a Odessa, lasciando al buio 29mila abitazioni, come riferito dal capo dell'amministrazione militare locale. La lunga scia di distruzioni e morti non si arresta, anzi la situazione si è aggravata, con l'omicidio avvenuto a Leopoli del deputato Andriy Parubiy, ex presidente del Parlamento, leader delle proteste di Euromaidan del 2014. Un delitto in pieno giorno sul quale si allunga l'ombra di un possibile coinvolgimento di Mosca. .