Ucraina, Putin vola in Cina, sul campo continuano raid russi

00:01:22 min
1 ora fa

Atterra in Cina il presidente russo Vladimir Putin, accolto come ospite d'onore a Tianjin, dove è stato invitato a partecipare al vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai, presieduto dal leader cinese Xi Jinping. Ci sono tutti, oltre 20 leader del mondo non occidentale dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian a quello turco Recep Tayyip Erdogan. Presente anche il primo ministro indiano Narendra Modi, che torna ad incontrare il leader cinese dopo anni di gelo fra i due Paesi per tensioni commerciali e militari. Ma dopo i dazi al 50% imposti dal presidente americano Donald Trump, certamente i legami fra Nuova Delhi e Pechino adesso si stanno riannodando. Fra i temi degli incontri bilaterali ci sono il commercio, la sicurezza, le sanzioni americane. Intanto sul campo in Ucraina, la guerra va avanti con la diplomazia in stallo, ma con oltre 100 droni russi che hanno colpito impianti elettrici vicino a Odessa, lasciando al buio 29mila abitazioni, come riferito dal capo dell'amministrazione militare locale. La lunga scia di distruzioni e morti non si arresta, anzi la situazione si è aggravata, con l'omicidio avvenuto a Leopoli del deputato Andriy Parubiy, ex presidente del Parlamento, leader delle proteste di Euromaidan del 2014. Un delitto in pieno giorno sul quale si allunga l'ombra di un possibile coinvolgimento di Mosca. .

FL Arazzo FranciaFL Arazzo Francia
mondo
Francia, folle di visitatori ammirano Arazzo di Bayeux
00:01:00 min
| 1 ora fa
Ancora proteste antigovernative in Indonesia: 4 morti
mondo
Ancora proteste antigovernative in Indonesia: 4 morti
00:02:03 min
| 1 ora fa
Polonia, von der Leyen visita confine con Bielorussia
mondo
Polonia, von der Leyen visita confine con Bielorussia
00:01:00 min
| 3 ore fa
Nuovo appello del Papa per l'Ucraina: "Armi devono tacere"
mondo
Nuovo appello del Papa per l'Ucraina: “Armi devono tacere”
00:01:44 min
| 3 ore fa
Barcellona, Global Sumud Flotilla pronta a partire per Gaza
mondo
Barcellona, Global Sumud Flotilla pronta a partire per Gaza
00:01:00 min
| 3 ore fa
Dal Papa nuovo appello per l'Ucraina: "Armi devono tacere"
mondo
Dal Papa nuovo appello per l'Ucraina: “Armi devono tacere”
00:00:45 min
| 4 ore fa
Punjab devastato da inondazioni, milioni di persone colpite
mondo
Punjab devastato da inondazioni, milioni di persone colpite
00:01:00 min
| 5 ore fa
Australia, migliaia in piazza contro l'immigrazione
mondo
Australia, migliaia in piazza contro l’immigrazione
00:01:00 min
| 5 ore fa
Trump annuncia ordine esecutivo su voto per corrispondenza
mondo
Trump annuncia ordine esecutivo su voto per corrispondenza
00:01:00 min
| 6 ore fa
Vertice Sco in Cina, Putin a Tianjin per visita di 4 giorni
mondo
Vertice Sco in Cina, Putin a Tianjin per visita di 4 giorni
00:01:00 min
| 6 ore fa
Usa, i giudici bocciano Trump su dazi e espulsioni migranti
mondo
Usa, i giudici bocciano Trump su dazi e espulsioni migranti
00:02:08 min
| 18 ore fa
UE verso nuove sanzioni a Russia, ma no accordo su Israele
mondo
UE verso nuove sanzioni a Russia, ma no accordo su Israele
00:01:44 min
| 10 ore fa
