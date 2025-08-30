Chiudi Menu
News
Mondo
Ucraina, raid russi su Zhaporizhzhia, Puntin verso la CIna
1 ora fa
mondo
Cina, vertice a Tianjin: Xi attende anche Putin e Modi
35 minuti fa
00:01:00 min
| 35 minuti fa
mondo
Perù, scultura di rospi rivela antica crisi climatica
1 ora fa
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Indonesia, manifestanti incendiano parlamento regionale
1 ora fa
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Gaza City, oggi più di 10 morti. Usa revocano visti all'Anp
2 ore fa
00:01:48 min
| 2 ore fa
mondo
Australia, neve di fine inverno a Orange: città imbiancata
4 ore fa
00:01:00 min
| 4 ore fa
mondo
Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
4 ore fa
00:01:00 min
| 4 ore fa
mondo
Usa, Corte federale boccia dazi di Trump: "Illegali"
5 ore fa
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Casa Bianca, polemica per la scelta di revocare i visti ai delegati palestinesi
6 ore fa
00:02:21 min
| 6 ore fa
mondo
Ucraina, Calenda: rischio è che Russia attacchi paese Ue
6 ore fa
00:00:22 min
| 6 ore fa
mondo
Ucraina, Donzelli: spiragli pace anche grazie a Occidente
6 ore fa
00:00:21 min
| 6 ore fa
mondo
Idf: "Iniziate prime fasi di attacco a Gaza City"
16 ore fa
00:02:14 min
| 16 ore fa
mondo
Gaza City, assedio Israele: sfollati in fuga verso Sud
18 ore fa
00:01:00 min
| 18 ore fa
mondo
