Ucraina, raid su civili, il più duro attacco da inizio conflitto

Un'altra notte di attacchi e bombardamenti in Ucraina dove si intensifica l'offensiva russa, con l'allerta che in tutto il Paese è durata 6 ore. Decine le regioni colpite, e anche la capitale Kiev. Si contano vittime e feriti, tra cui bambini e adolescenti. A Zhytomy sono morti 3 fratelli di 8, 12 e 17 anni. I danni sono ingenti, più di 80 gli edifici residenziali danneggiati. Ad essere colpiti sono i civili. A Kiev centinaia di persone hanno cercato rifugio ancora una volta nelle stazioni più periferiche della metropolitana, mentre risuona nell'aria il frastuono dei droni intervallato dai bombardamenti. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver sventato un attacco all'elicottero del Presidente Vladimir Putin durante la sua visita nel Kursk e di aver respinto un massiccio attacco di droni ucraini. La pioggia di raid su tutto il Paese non è altro che "un attacco combinato e spietato contro i civili", ha denunciato il Ministro dell'Interno ucraino Ihor Klymenko. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede nuove sanzioni per la Russia e aiuti militari. E mentre si inasprisce l'offensiva russa sul campo, il Cremlino apre a nuovi colloqui da tenersi, dice Mosca, ancora in Turchia, a Istanbul. Come gli ultimi, che di fatto non hanno portato nessun passo avanti tangibile nel percorso di pace, se non ad un ulteriore scambio di prigionieri. .