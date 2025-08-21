Ucraina, reazione militare in 24 ore se c'è attacco russo

00:02:00 min
|
1 ora fa

Il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si impossessa della narrativa posti incontri di Anchorage e Washington per dire sostanzialmente una cosa. Sono gli europei, o meglio i cosiddetti volenterosi a voler sabotare la pace. La retorica di Mosca nella sostanza non è cambiata: a cambiare, secondo il capo della diplomazia russa, sarebbe stata la comprensione di queste ragioni profonde del conflitto da parte degli americani e sulle garanzie di sicurezza sulle quali tanto insistono ucraini ed europei, avverte: mai la Russia permetterà che ci siano truppe straniere sul suolo ucraino, con buona pace del Presidente Volodimir Zelensky che sotto bombardamenti che non lasciano tregua a diverse città del paese, confida che le garanzie di sicurezza verranno messe tutte nero su bianco entro una decina di giorni. Solo dopo spiega, ci potrà essere un bilaterale o come vorrebbe lui stesso, un trilaterale con presente anche il Presidente americano Donald Trump. Secondo indiscrezioni di stampa l'idea principale degli alleati di Kiev sarebbe quella di affidare a un gruppo di paesi che aderiscono alla Nato la garanzia di un meccanismo automatico di difesa dell'Ucraina da decidere dopo un atto di consultazione e sempre e solo in chiave difensiva. Secondo l'originaria proposta italiana tale scudo difensivo scatterebbe in 24 ore. Gli europei provano a mostrarsi compatti, ma differenze significative restano all'interno della coalizione dei volenterosi e dell'Unione Europea. Il premier ungherese Viktor Orban, ha fatto sapere di non aver ricevuto nessuna pressione da Trump per togliere il veto all'ingresso di Kiev nella UE e di rimanere fermo sulle sue posizioni, a dispetto di quanto caldeggiato ancora una volta dal Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa a inizio settimana. .

protesta a gazaprotesta a gaza
mondo
Proteste a Gaza City per fermare la guerra e gli sfollamenti
00:01:00 min
| 3 ore fa
pubblicità
arresto ucraino nord streamarresto ucraino nord stream
mondo
Sabotaggio Nord Stream, arrestato in Italia sospetto ucraino
00:01:00 min
| 3 ore fa
Timeline, l'inizio dell'invasione di Gaza City e i nuovi insediamenti in CisgiordaniaTimeline, l'inizio dell'invasione di Gaza City e i nuovi insediamenti in Cisgiordania
mondo
Timeline, l'inizio dell'invasione di Gaza City e i nuovi insediamenti in Cisgiordania
00:23:44 min
| 3 ore fa
Timeline, la guerra in Ucraina e il possibile incontro tra Putin e ZelenskyTimeline, la guerra in Ucraina e il possibile incontro tra Putin e Zelensky
mondo
Timeline, la guerra in Ucraina e il possibile incontro tra Putin e Zelensky
00:24:53 min
| 3 ore fa
Iran, esercitazioni militari dopo le perdite contro IsraeleIran, esercitazioni militari dopo le perdite contro Israele
mondo
Iran, esercitazioni militari dopo le perdite contro Israele
00:00:53 min
| 3 ore fa
incendi in spagnaincendi in spagna
mondo
Incendi in Spagna, migliorano le condizioni a León
00:01:00 min
| 3 ore fa
incendi in californiaincendi in california
mondo
Incendio Coyote in California, fumo visibile per chilometri
00:01:00 min
| 3 ore fa
Attacco russo su LeopoliAttacco russo su Leopoli
mondo
Leopoli, raid russo con droni e missili: morti e feriti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Sail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimoSail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimo
mondo
Sail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimo
00:00:29 min
| 4 ore fa
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazioneRussia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
mondo
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
00:01:04 min
| 6 ore fa
è scontro aperto Washington CPIè scontro aperto Washington CPI
mondo
Scontro aperto tra Washington e la CPI
00:02:07 min
| 7 ore fa
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a CorporalesIncendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
mondo
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
00:01:03 min
| 7 ore fa
protesta a gazaprotesta a gaza
mondo
Proteste a Gaza City per fermare la guerra e gli sfollamenti
00:01:00 min
| 3 ore fa
arresto ucraino nord streamarresto ucraino nord stream
mondo
Sabotaggio Nord Stream, arrestato in Italia sospetto ucraino
00:01:00 min
| 3 ore fa
Timeline, l'inizio dell'invasione di Gaza City e i nuovi insediamenti in CisgiordaniaTimeline, l'inizio dell'invasione di Gaza City e i nuovi insediamenti in Cisgiordania
mondo
Timeline, l'inizio dell'invasione di Gaza City e i nuovi insediamenti in Cisgiordania
00:23:44 min
| 3 ore fa
Timeline, la guerra in Ucraina e il possibile incontro tra Putin e ZelenskyTimeline, la guerra in Ucraina e il possibile incontro tra Putin e Zelensky
mondo
Timeline, la guerra in Ucraina e il possibile incontro tra Putin e Zelensky
00:24:53 min
| 3 ore fa
Iran, esercitazioni militari dopo le perdite contro IsraeleIran, esercitazioni militari dopo le perdite contro Israele
mondo
Iran, esercitazioni militari dopo le perdite contro Israele
00:00:53 min
| 3 ore fa
incendi in spagnaincendi in spagna
mondo
Incendi in Spagna, migliorano le condizioni a León
00:01:00 min
| 3 ore fa
incendi in californiaincendi in california
mondo
Incendio Coyote in California, fumo visibile per chilometri
00:01:00 min
| 3 ore fa
Attacco russo su LeopoliAttacco russo su Leopoli
mondo
Leopoli, raid russo con droni e missili: morti e feriti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Sail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimoSail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimo
mondo
Sail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimo
00:00:29 min
| 4 ore fa
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazioneRussia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
mondo
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
00:01:04 min
| 6 ore fa
è scontro aperto Washington CPIè scontro aperto Washington CPI
mondo
Scontro aperto tra Washington e la CPI
00:02:07 min
| 7 ore fa
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a CorporalesIncendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
mondo
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
00:01:03 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità