Ucraina, Russia chiede riunione nazioni unite il 31 luglio

Attacchi russi su tutto il paese. A Kharkiv è stata colpita una clinica, droni ucraini su Rostov e Mosca. Ancora bombardamenti, ancora vittime in Ucraina, con la Russia che accusa il presidente Volodymyr Zelensky e il governo di Kiev di corruzione e chiede una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina per il 31 luglio, un incontro per discutere delle azioni che, secondo Mosca, compromettono la ricerca di una soluzione diplomatica al conflitto, compresi i tentativi di interrompere il canale negoziale diretto russo-ucraino a Istanbul, colloqui che in Turchia si sono tenuti in due round e che di fatto non hanno portato risultati incisivi se non la definizione dello scambio dei prigionieri. E mentre la diplomazia tenta di porre un argine al conflitto, il presidente Zelensky è impegnato nella ricerca di fondi per gli aiuti in arrivo dagli Stati Uniti, tra cui i missili Patriot e punta alla produzione, dice Zelensky, di almeno 1000 droni intercettori al giorno, e sul bilaterale con il Presidente russo Vladimir Putin che Kiev vede possibile, il Cremlino chiarisce non c'è nessun incontro in programma al momento. Di guerra in Ucraina discutono anche Cina e Stati Uniti. Per Washington, Pechino sostiene la guerra di Mosca e chiede alla Cina di interrompere l'export di materiale a doppio uso verso la Russia, accuse per Pechino infondate. Sostegno cinese alla Russia, che denuncia anche Kiev, a settembre intanto è previsto l'incontro tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping, nel vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai. .