Ucraina Russia, colloqui di pace: Zelensky ad Ankara

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato ad Ankara per un colloquio con l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. Alla domanda di un giornalista che gli chiede se ha un messaggio per il presidente russo Vladimir Putin, risponde: "Sono qui. Penso che questo sia un messaggio molto chiaro." Zelensky è in Turchia con il ministro degli Esteri Andriy Sybiga, il capo dell'ufficio presidenziale Andriy Yermak e i vice Ihor Zhovkva e Ihor Brusylo. Lo riporta Sulspilne. Al momento non è noto se parteciperanno ai negoziati con la delegazione russa a Istanbul. .