Ucraina, Rutte: "Al via operazione Sentinella dell'Est"

Dopo due giorni la NATO annuncia la sua reazione alla provocazione russa sui cieli polacchi. Abbiamo dato il via all'operazione "Sentinella dell'Est", ha detto il Segretario Generale Rutte. I confini orientali dei Paesi NATO adiacenti a Russia e Bielorussia saranno pattugliati e controllati, e anche rafforzati. Oltre alle capacità militari più tradizionali questo sforzo comprenderà anche elementi pensati per affrontare le sfide specifiche legate all'uso dei droni, ha spiegato Rutte. L'azione russa è stata pericolosa e inaccettabile, ha detto, e noi dimostriamo che sappiamo difenderci. Il Segretario Generale si è avventurato anche a definirsi pienamente soddisfatto della reazione americana alla provocazione russa, proprio mentre gli stessi polacchi e il resto d'Europa si mostrano scontenti della debolissima presa di posizione di Trump. Il Comandante Supremo delle forze NATO Grynkewich ha riconosciuto la pericolosità dei droni, ha definito la reazione dell'Alleanza alla violazione russa un successo, ma poi ha ammesso che si sta lavorando per utilizzare armi più economiche per neutralizzarli. Lo stesso Zelensky ha offerto per questo l'aiuto ucraino ai vicini europei. Intanto l'Alta Rappresentante della politica estera europea Kallas ha annunciato, per i Russia. Gli ambasciatori di Mosca e Minsk sono stati convocati qui a Bruxelles per spiegazioni e una protesta formale, mentre i consiglieri diplomatici di Francia, Germania, Italia e Polonia sono volati a Kiev per consultazioni. Mentre Mosca, che respinge ogni accusa di aver mandato i droni sulla Polonia, punta il dito contro l'Europa. Sta sabotando, dice il Cremlino, i negoziati con l'Ucraina. Renato Cohen, Sky TG 24, Bruxelles. .