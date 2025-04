Ucraina, scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti

Ksenia Karelina, una ballerina russo-americana residente a Los Angeles, è stata rilasciata, scontava in Russia una condanna a 12 anni di carcere per tradimento, a causa di una donazione di circa 50 dollari a Razom for Ukraine, un'organizzazione benefica che sostiene il Paese in guerra, con sede negli Stati Uniti. Karelina è stata scambiata con Artur Petrov, cittadino russo-tedesco arrestato a Cipro e poi estradato e detenuto negli Stati Uniti per contrabbando in Russia di componenti microelettronici di fabbricazione statunitense, utilizzati per fabbricare armi e altre attrezzature per l'esercito russo. Il segretario di Stato americano condivide la notizia della liberazione avvenuta giovedì ad Abu Dhabi sotto il controllo del direttore della CIA, John Ratcliffe, suo ex. L'americana Ksenia Karelina è su un aereo per tornare a casa negli Stati Uniti, è stata ingiustamente detenuta dalla Russia per oltre un anno. Il Presidente Trump ha ottenuto il suo rilascio e continuerà a lavorare per la liberazione di tutti gli americani, scrive Rubio. La notizia dello scambio è arrivata mentre funzionari russi e statunitensi si incontravano a Istanbul, in Turchia, per discutere della normalizzazione del lavoro delle rispettive missioni diplomatiche, drasticamente ridimensionate dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Le delegazioni hanno deciso di siglare un accordo sull'accesso ai servizi bancari per i diplomatici dei due Paesi, e questo nonostante le sanzioni americane contro Mosca. Il presidente americano non intende prendere impegni con la coalizione dei volenterosi, i ministri della Difesa della NATO, guidati da Francia e Gran Bretagna, che vorrebbero garantire la sicurezza in Ucraina dopo il cessate il fuoco. Gli oltre 30 Paesi stanno anche discutendo della possibilità di una forza di rassicurazione, formata dai soldati della coalizione, da inviare in Ucraina. Una decisione che se presa, minaccia Mosca, porterebbe allo scontro diretto con l'Alleanza. .