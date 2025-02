Ucraina, segretario Stato Usa Rubio: anche la Ue sarà al tavolo

l'unico leader nel mondo che può portare insieme le persone e metterle a un tavolo a parlare, è solo Trump, solo lui in questo momento può farlo. La seconda cosa è che per porre fine a questo conflitto, tutte le parti implicate devono accettarlo, devono accettare questo esito. Ci devono essere delle concessioni da entrambe le parti, non possiamo predeterminare quali saranno queste concessioni, non lo negozieremo oggi, non lo annunceremo nella conferenza stampa, ma anche in altri Paesi ci sono state delle sanzioni, anche l'Unione Europea ha imposto delle sanzioni, dovrà essere al tavolo. Ma credo che il punto sia che il nostro obiettivo, quello su cui siamo tutti d'accordo, è porre fine a questo conflitto in un modo che sia equo, durevole, accettabile per tutte le parti e sostenibile. .