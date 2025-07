Ucraina, Starmer e Macron annunciano quartier generale e task force volenterosi

Nasce un quartier generale guidato dal Regno Unito e Francia, con sede a Parigi prima e a Londra poi dopo 12 mesi. Una volta cessate le ostilità, una cellula di coordinamento sarà attivata a Kiev in contemporanea al dispiegamento di una task force multinazionale. Una forza pronta a intervenire per scoraggiare ulteriori aggressioni russe negli anni futuri ha spiegato il premier Starmer nela conferenza stampa congiunta col Presidente Emmanuel Macron. Uomini sul campo. dunque regole di ingaggio e mandato restano da verificare, così come quali Paesi parteciperanno. Intensificate anche le misure contro l'economia di guerra russa attraverso l'implementazione di ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario che comprendono non solo le esportazioni di petrolio e gas, ma anche la cosiddetta flotta ombra e fornitori terzi coinvolti nell'alimentare la macchina bellica russa. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che dagli Stati Uniti tutti i segnali perché l'invio di aiuti militari riprenda al più presto dopo lo stop avvenuto a inizio mese. Nel frattempo, a Kuala Lumpur, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha manifestato di persona all'omologo russo Sergej Lavrov, tutto il disappunto dell'amministrazione Trump per il mancato avanzamento del dialogo tra i due Paesi in guerra. Rubio ha anche parlato di una possibile roadmap e di una nuova idea da presentare al Presidente propostagli da Lavrov. In conferenza stampa Zelensky ha riferito che nell'incontro dei Volenterosi ci si è concentrati in particolare sul tema della produzione di armi. "Ci saranno sempre più investimenti, soprattutto nella produzione di droni", ha precisato, definendo la coalizione "Un formato importante per la sicurezza a lungo termine". Proprio quest'ultimo concetto racchiude il senso più profondo della tre giorni di Macron nel Regno Unito. Parigi e Londra sono le due potenze nucleari del Vecchio Continente due membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ebbene, le due capitali si impegnano ora, per la prima volta, a coordinare l'uso delle proprie armi nucleari, dichiarando che risponderanno congiuntamente per proteggere l'Europa da qualsiasi minaccia estrema. Una svolta potenzialmente epocale. Fino ad oggi la Francia aveva sempre difeso con forza la propria indipendenza decisionale in materia di armi nucleari. .