Ucraina, Trump: possibile trilaterale con Mosca e Kiev

Donald Trump ha poca fiducia ora in un possibile incontro bilaterale fra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, dopo più di due settimane di stallo nei negoziati, ma non esclude che si possa andare direttamente a un trilaterale, che coinvolga pure il Presidente americano. In un'intervista al sito conservatore Daily Color, Trump è tornato a ribadire che "Gli Stati Uniti sono pronti a offrire suporto aereo sotto forma di jet americani come parte delle garanzie di sicurezza per Kiev". Mentre la stampa inglese rivela che il Leader di Washington, starebbe anche valutando l'ipotesi di inviare in Ucraina, contractor militari privati americani per facilitare la pace, anziché inviare truppe del suo esercito. Un'esclusiva del sito Axios parla di un Trump che starebbe allo stesso tempo, valutando seriamente di ritirarsi dagli sforzi diplomatici finché una o entrambe le parti in guerra non dimostreranno maggiore flessibilità. Sempre Axios parla di un'Amministrazione americana che starebbe pure perdendo la pazienza con alcuni alleati europei, i quali spingerebbero l'Ucraina a resistere in cambio di concessioni territoriali irrealistiche da parte della Russia. Mentre alcuni Paesi come il Regno Unito e la Francia starebbero facendo sforzi costruttivi verso la pace, altri vanificherebbero silenziosamente i progressi compiuti nel Vertice dell'Alaska, tra Trump e Putin. Cambiando argomento, la stampa americana ha svelato un piano post bellico per Gaza, che circola all'interno del governo Trump, secondo il quale gli Stati Uniti, assumerebbero il controllo di un'amministrazione fiduciaria della Striscia per almeno 10 anni, mentre si trasformerebbe l'enclave in un lussuoso resort turistico e in un polo manifatturiero e tecnologico all'avanguardia. Il prospetto prevede almeno un trasferimento temporaneo di oltre 2000000 di abitanti di Gaza, attraverso quelle che definisce partenze volontarie verso un altro Paese o in zone riservate e protette all'interno dell'enclave durante la ricostruzione. .