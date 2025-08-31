Ucraina, Trump: possibile trilaterale con Mosca e Kiev

00:02:08 min
|
21 ore fa

Donald Trump ha poca fiducia ora in un possibile incontro bilaterale fra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, dopo più di due settimane di stallo nei negoziati, ma non esclude che si possa andare direttamente a un trilaterale, che coinvolga pure il Presidente americano. In un'intervista al sito conservatore Daily Color, Trump è tornato a ribadire che "Gli Stati Uniti sono pronti a offrire suporto aereo sotto forma di jet americani come parte delle garanzie di sicurezza per Kiev". Mentre la stampa inglese rivela che il Leader di Washington, starebbe anche valutando l'ipotesi di inviare in Ucraina, contractor militari privati americani per facilitare la pace, anziché inviare truppe del suo esercito. Un'esclusiva del sito Axios parla di un Trump che starebbe allo stesso tempo, valutando seriamente di ritirarsi dagli sforzi diplomatici finché una o entrambe le parti in guerra non dimostreranno maggiore flessibilità. Sempre Axios parla di un'Amministrazione americana che starebbe pure perdendo la pazienza con alcuni alleati europei, i quali spingerebbero l'Ucraina a resistere in cambio di concessioni territoriali irrealistiche da parte della Russia. Mentre alcuni Paesi come il Regno Unito e la Francia starebbero facendo sforzi costruttivi verso la pace, altri vanificherebbero silenziosamente i progressi compiuti nel Vertice dell'Alaska, tra Trump e Putin. Cambiando argomento, la stampa americana ha svelato un piano post bellico per Gaza, che circola all'interno del governo Trump, secondo il quale gli Stati Uniti, assumerebbero il controllo di un'amministrazione fiduciaria della Striscia per almeno 10 anni, mentre si trasformerebbe l'enclave in un lussuoso resort turistico e in un polo manifatturiero e tecnologico all'avanguardia. Il prospetto prevede almeno un trasferimento temporaneo di oltre 2000000 di abitanti di Gaza, attraverso quelle che definisce partenze volontarie verso un altro Paese o in zone riservate e protette all'interno dell'enclave durante la ricostruzione. .

El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuocoEl Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
mondo
El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
00:01:00 min
| 57 minuti fa
pubblicità
Volo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russaVolo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russa
mondo
Volo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russa
00:01:45 min
| 1 ora fa
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feritiSisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
mondo
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
00:01:56 min
| 1 ora fa
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerieIntere famiglie sono sepolte sotto le macerie
mondo
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerie
00:01:26 min
| 1 ora fa
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforziPapa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
mondo
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
00:00:52 min
| 1 ora fa
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta PettitRara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
mondo
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
00:00:19 min
| 3 ore fa
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di ShanghaiTimeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
mondo
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
00:23:59 min
| 3 ore fa
Timeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in MediorienteTimeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in Medioriente
mondo
Timeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in Medioriente
00:26:58 min
| 3 ore fa
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra freddaConcluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra fredda
mondo
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization
00:01:52 min
| 4 ore fa
Indonesia, proteste studenti contro repressione governoIndonesia, proteste studenti contro repressione governo
mondo
Indonesia, proteste studenti contro repressione governo
00:01:00 min
| 4 ore fa
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempGaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltemp
mondo
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempo
00:00:44 min
| 5 ore fa
Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feritTerremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i ferit
mondo
Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feriti
00:00:56 min
| 5 ore fa
El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuocoEl Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
mondo
El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
00:01:00 min
| 57 minuti fa
Volo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russaVolo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russa
mondo
Volo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russa
00:01:45 min
| 1 ora fa
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feritiSisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
mondo
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
00:01:56 min
| 1 ora fa
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerieIntere famiglie sono sepolte sotto le macerie
mondo
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerie
00:01:26 min
| 1 ora fa
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforziPapa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
mondo
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
00:00:52 min
| 1 ora fa
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta PettitRara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
mondo
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
00:00:19 min
| 3 ore fa
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di ShanghaiTimeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
mondo
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
00:23:59 min
| 3 ore fa
Timeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in MediorienteTimeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in Medioriente
mondo
Timeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in Medioriente
00:26:58 min
| 3 ore fa
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra freddaConcluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra fredda
mondo
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization
00:01:52 min
| 4 ore fa
Indonesia, proteste studenti contro repressione governoIndonesia, proteste studenti contro repressione governo
mondo
Indonesia, proteste studenti contro repressione governo
00:01:00 min
| 4 ore fa
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempGaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltemp
mondo
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempo
00:00:44 min
| 5 ore fa
Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feritTerremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i ferit
mondo
Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feriti
00:00:56 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità