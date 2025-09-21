Ucraina, Trump: se salirà pressione Usa difenderanno Polonia

Donald Trump si è sbilanciato: gli Stati Uniti difenderanno la Polonia se la pressione russa dovesse aumentare. Il presidente lo ha dichiarato poco prima del funerale di Charlie Kirk, l'influencer conservatore ucciso, dopo che nella notte del 10/09 droni di Mosca hanno sconfinato in territorio polacco, distruggendo anche una casa. Altra mossa sospetta ha destato l'attenzione della Germania: due Eurofighter sono stati inviati a scortare un aereo russo intercettato nello spazio neutrale sopra il Mar Baltico. L'operazione è stata poi conclusa dalla Svezia. L'aeronautica militare tedesca ha specificato che si trattava di un velivolo da ricognizione. Non è la prima volta che accade, ma certamente concorre ad accrescere la preoccupazione dell'Occidente. Jet russi hanno violato anche lo spazio estone nei giorni scorsi. Tanto più che il portavoce di Vladimir Putin ha alzato i toni: i Paesi europei secondo il Cremlino starebbero facendo di tutto per aumentare la tensione in Ucraina, spingendo Zelensky a continuare le operazioni militari. Nel contempo Mosca parla di interesse di Putin nel concludere pacificamente la vicenda ucraina, ma solo attraverso un confronto diretto con Trump, precisando che il presidente ha appena visitato il Regno Unito, definito uno dei leader dei sostenitori di questa guerra. In attesa del 19esimo pacchetto di sanzioni europee, il Cremlino coglie l'occasione per avvertire che la strada della repressione della Russia non facilita la risoluzione del conflitto. Guerra che continua sul campo: Volodymyr Zelensky informa che gli attacchi russi sono stati quasi quotidiani nell'ultima settimana, con oltre 1.500 droni, più di 1.280 bombe aeree e circa 50 missili. Migliaia di componenti stranieri sarebbero stati riconosciuti nell'arsenale, tra i produttori: Europa, Stati Uniti, Cina, Giappone e molti altri. Il monito di Zelensky è bloccare le possibili vie di rifornimento, esercitando pressione sui Paesi e le aziende che aiutano il nemico. .