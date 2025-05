Ucraina, Trump: voglio incontrare Putin appena possibile

Penso che sia il momento di farlo. Ho detto, sapete tutti dicevano che Putin sarebbe andato e che Zelensky sarebbe andato e io ho detto, se io non vado sono certo che Putin non andrà e infatti non è andato. E io lo capisco, ma dobbiamo concludere la cosa, dobbiamo assolutamente concluderla. 5.000 giovani vengono uccisi ogni settimana in media e dobbiamo arrivare ad una soluzione. Quando incontrerà Putin? non appena riusciamo ad organizzarlo, io adesso penso che andrò via. Voglio sicuramente vedere il mio nipotino e lo faremo, ma sicuramente lo faremo e vi posso dire che il mondo è un luogo molto più sicuro adesso e penso che fra due tre settimane potrebbe essere un luogo ancora più sicuro. Gestiremo un paio di situazioni che attualmente sono aperte. Abbiamo diverse situazioni molto serie e ci stiamo occupando di Gaza e ce ne occuperemo di questa cosa perché molte persone stanno morendo di fame, molte persone, ci sono molte brutte cose che stanno avvenendo lì. .