Ucraina, Trump: Zelensky dovrà fare accordo

Nel Regno Unito tutto è pronto per la seconda visita di Stato del presidente americano Donald Trump. Imponenti le misure di sicurezza messe in campo per una due giorni che vedrà l'inquilino della Casa Bianca, ospite prima di re Carlo III a Windsor e poi a colloquio nella giornata di giovedì, col premier britannico K. Starmer. Un faccia a faccia, che non avverrà a Londra, attraversata da proteste, ma a Chequers, la residenza di campagna del primo ministro. Tra i dossier principali di cui parleranno i due leader per circa un'ora e 30 ci sarà sicuramente l'Ucraina. È un viaggio questo accompagnato dalle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che a colloquio con Sky News auspica che il Presidente prenda una posizione chiara sulle sanzioni contro Mosca e sulle garanzie di sicurezza da accordare a Kiev. Più di un mese è ormai passato dal vertice di Anchorage in Alaska di Trump con l'omologo russo Vladimir Putin. Quest'ultimo ha assistito alle esercitazioni russo-bielorusse presso un poligono di addestramento in Russia, dichiarando che oltre 100.000 soldati vi hanno preso parte. Non esattamente una mano tesa verso il presidente ucraino. In partenza da Washington, Trump ha commentato che Zelensky dovrà fare un accordo e che l'Europa deve smettere di comprare petrolio dalla Russia. Intanto piovono droni sull'Ucraina, certo, ma alcuni di questi hanno sconfinato prima in Polonia, poi in Romania. Dopo l'incidente dei giorni scorsi il premier polacco Tusk ha affermato che un altro drone è stato neutralizzato dai servizi di sicurezza nella capitale Varsavia, mentre si trovava a volare sopra edifici governativi. Per Tusk le esercitazioni portate avanti anche nella ex clave russa di Kaliningrad, rappresentano un messaggio chiaro. .