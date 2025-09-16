Ucraina, Trump: Zelensky dovrà fare accordo

00:01:42 min
20 minuti fa

Nel Regno Unito tutto è pronto per la seconda visita di Stato del presidente americano Donald Trump. Imponenti le misure di sicurezza messe in campo per una due giorni che vedrà l'inquilino della Casa Bianca, ospite prima di re Carlo III a Windsor e poi a colloquio nella giornata di giovedì, col premier britannico K. Starmer. Un faccia a faccia, che non avverrà a Londra, attraversata da proteste, ma a Chequers, la residenza di campagna del primo ministro. Tra i dossier principali di cui parleranno i due leader per circa un'ora e 30 ci sarà sicuramente l'Ucraina. È un viaggio questo accompagnato dalle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che a colloquio con Sky News auspica che il Presidente prenda una posizione chiara sulle sanzioni contro Mosca e sulle garanzie di sicurezza da accordare a Kiev. Più di un mese è ormai passato dal vertice di Anchorage in Alaska di Trump con l'omologo russo Vladimir Putin. Quest'ultimo ha assistito alle esercitazioni russo-bielorusse presso un poligono di addestramento in Russia, dichiarando che oltre 100.000 soldati vi hanno preso parte. Non esattamente una mano tesa verso il presidente ucraino. In partenza da Washington, Trump ha commentato che Zelensky dovrà fare un accordo e che l'Europa deve smettere di comprare petrolio dalla Russia. Intanto piovono droni sull'Ucraina, certo, ma alcuni di questi hanno sconfinato prima in Polonia, poi in Romania. Dopo l'incidente dei giorni scorsi il premier polacco Tusk ha affermato che un altro drone è stato neutralizzato dai servizi di sicurezza nella capitale Varsavia, mentre si trovava a volare sopra edifici governativi. Per Tusk le esercitazioni portate avanti anche nella ex clave russa di Kaliningrad, rappresentano un messaggio chiaro. .

ERROR! Medioriente, Ue: "Operazione a Gaza City porterà più distruzione"ERROR! Medioriente, Ue: "Operazione a Gaza City porterà più distruzione"
mondo
Ue: "Operazione a Gaza City porterà più distruzione"
00:02:15 min
| 20 minuti fa
Pro Terra Santa: Padre Romanelli rimarrà nella parrocchia di GazaPro Terra Santa: Padre Romanelli rimarrà nella parrocchia di Gaza
mondo
Pro Terra Santa: Padre Romanelli rimarrà nella parrocchia di Gaza
00:00:48 min
| 20 minuti fa
Piogge torrenziali causano frane e inondazioni in IndiaPiogge torrenziali causano frane e inondazioni in India
mondo
Piogge torrenziali causano frane e inondazioni in India
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! Gaza, assalto finale dell'idf a Gaza City, decine di vittime, esodoERROR! Gaza, assalto finale dell'idf a Gaza City, decine di vittime, esodo
mondo
Assalto finale dell'idf a Gaza City, decine di vittime
00:02:09 min
| 3 ore fa
FL RussiaFL Russia
mondo
Attacco russo con droni colpisce università di Kharkiv
00:01:00 min
| 3 ore fa
FL RedfordFL Redford
mondo
Robert Redford, morto l'attore e icona di Hollywood
00:01:00 min
| 3 ore fa
Timeline, le parole di Trump prima di decollare per la visita di Stato in Regno UnitoTimeline, le parole di Trump prima di decollare per la visita di Stato in Regno Unito
mondo
Timeline, le parole di Trump prima di decollare per la visita di Stato in Regno Unito
00:24:41 min
| 3 ore fa
Assalto finale a Gaza City, Onu: è genocidioAssalto finale a Gaza City, Onu: è genocidio
mondo
Assalto finale a Gaza City, Onu: è genocidio
00:01:02 min
| 4 ore fa
Timeline, l'operazione di terra israeliana su Gaza CityTimeline, l'operazione di terra israeliana su Gaza City
mondo
Timeline, l'operazione di terra israeliana su Gaza City
00:35:14 min
| 3 ore fa
Guerra Ucraina, drone russo colpisce UniversitÃ  a KharkivGuerra Ucraina, drone russo colpisce UniversitÃ  a Kharkiv
mondo
Guerra Ucraina, drone russo colpisce Università a Kharkiv
00:00:09 min
| 5 ore fa
Israele, proteste durante l'udienza del processo a Netanyahu per corruzioneIsraele, proteste durante l'udienza del processo a Netanyahu per corruzione
mondo
Proteste a Tel Aviv durante il processo a Netanyahu
00:01:00 min
| 4 ore fa
Papua Nuova Guinea, i festeggiamenti per i 50 anni dell'indipendenzaPapua Nuova Guinea, i festeggiamenti per i 50 anni dell'indipendenza
mondo
La Papua Nuova Guinea celebra 50 anni di indipendenza
00:01:00 min
| 4 ore fa
