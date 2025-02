Mentre sul fronte di Kharkiv non si fermano gli scontri con le truppe di Mosca, il presidente americano Donald Trump ha accusato i Paesi Europei per aver fallito in Ucraina. Il tycoon ha anche definito “un dittatore mai eletto e comico mediocre” il presidente ucraino Zelensky, che ha risposto descrivendo Trump come un uomo “influenzato dalla propaganda russa”. .